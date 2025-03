737 vliegt naar luchthaven in dezelfde stad 30 kilometer verderop

Een Boeing 737-800 van Aerolíneas Argentinas kreeg afgelopen woensdag tijdens take-off vanaf Buenos Aires Jorge Newbery Airport (Argentinië) te maken met een explosie in een van de motoren.

Het toestel, registratie LV-FRK, maakte zich op voor vlucht AR1648 naar Neuquén, een stad richting de grens met Chili. Rond 17:20 uur lokale tijd steeg het op. Naar verluidt kreeg het te maken met een vogelaanvaring met een explosie tot gevolg. Hierdoor ontstond eveneens een brandje naast de landingsbaan, blijkt uit videobeelden die uit andere vliegtuigen gemaakt zijn. De Argentijnse luchtvaartautoriteiten lieten vervolgens op X, het voormalige Twitter, weten: ‘Jorge Newbery International Airport (AEP) is gesloten voor inspecties van de landingsbaan na het incident dat plaatsvond tijdens het opstijgen van Aerolíneas Argentinas-vlucht AR1648.’

This Week: A Boeing 737-800 (LV-FRK) suffered an engine malfunction and loss of power after departing AEP for NQN. The aircraft diverted to Ezeiza (EZE), landing safely on RWY 11. The incident led to a minor fire and a… pic.twitter.com/H4bIQ7Fx1N — AirNav Radar (@AirNavRadar) March 6, 2025