Emirates-CEO ‘zag besluit A380’s al aankomen’

Door de vertraging van de nieuwe Boeing 777X’s en Airbus A350’s wordt Emirates gedwongen de cabines van onder meer haar 777’s en A380’s te moderniseren.

Aanvankelijk zou het om 120 toestellen gaan en later werd dat aantal bijgesteld naar 191. Uiteindelijk blijkt dat 220 machines gemoderniseerd gaan worden. Het betreft de renovaties van de cabines, die bestaan uit de First Class, Businessclass en Economy Class. Tevens betekent dit dat de Premium Economy Class geïntroduceerd wordt. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Emirates Engineering Center in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

Vertraging bij zowel Boeing als Airbus

Emirates ging inmiddels jaren geleden in zee met Boeing voor de aanschaf van de nieuwe 777X’s. Echter, door problemen werd de levering keer op keer uitgesteld. In 2020 had de luchtvaartmaatschappij haar eerste exemplaar moeten ontvangen. Nu zegt Boeing in 2026 het eerste toestel te kunnen afleveren, maar Emirates is sceptisch. De maatschappij verwacht de eerste machines op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2027. Van 2028 staat zij eveneens niet te kijken. De levering van de eerste A350 zag de airline eveneens al een aantal keer uitgesteld worden, maar inmiddels heeft zij de eerste binnen. Echter, een deel laat nog op zich wachten door problemen in de toeleveringsketen van Airbus.

Extra kosten

Daardoor wordt Emirates door de renovaties van de cabines van de 777’s en A380’s op extra kosten gejaagd. Voor dit programma verhoogde de maatschappij het budget van twee miljard dollar naar vijf. ‘We moesten ons lot in eigen hand nemen. Ik zag de problemen al aankomen, dus namen we een besluit. En godzijdank’, aldus Clark op een persconferentie in Berlijn, waar de aeroTELEGRAPH bij was.