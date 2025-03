Hoop op Schiphol: ‘Dan kan KLM optimaal presteren’

Ben Smith, topman van Air France-KLM, is er niet over te spreken dat Schiphol komend jaar de havengelden met 41 procent gaat verhogen.

Hij noemt dit een ‘belachelijke stijging’. De doorberekeningen moeten airlines ook weer ergens verhalen. Smith vreest dat reizigers de dupe worden. Over hoeveel duurder de tickets worden, kan de topman nog niets loslaten. Hij vreest in elk geval dat het lastiger wordt voor KLM en Schiphol om aantrekkelijk te blijven voor passagiers. De concurrentie met andere Europese hubs is groot. Het Duitse Frankfurt en het Franse Parijs Charles de Gaulle verhoogden de havengelden bijvoorbeeld met slechts 4 en 4,5 procent.

Hopen op middenweg

Schiphol liet eerder dit jaar weten de havengelden met 41 procent te willen laten stijgen. Redenen daarvoor zijn onder meer het achterstallige onderhoud en de verdere afbouw van de A-pier, het zorgenkindje van de luchthaven. De verhoging schoot bij veel airlines in het verkeerde keelgat. Zij noemen de verhoging ‘exorbitant’ en zijn bang dat Schiphol onvoldoende beheersing over de kosten gaat hebben. ‘Schiphol heeft een ambitieus investeringsplan, daarvoor is financiering nodig. Ik blijf hoopvol dat we een weg vinden waarbij onze beider belangen worden behartigd. Zodat Schiphol een van de beste luchthavens in Europa blijft en KLM optimaal kan presteren’, reageert de topman van Air France-KLM in het Noordhollands Dagblad.

Zaak bij de ACM

Meerdere belanghebbenden stapten naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om het besluit aan te vechten. Hieronder KLM, Transavia, TUI, Martinair, Delta, DHL, easyJet, Ryanair, de IATA, ACN Air Cargo Nederland en luchtvaartkoepel BARIN. Momenteel ligt de zaak daar nog. In 2021 verhoogde Schiphol ook al de havengelden met cumulatief 37 procent. Dat viel evenmin goed bij de luchtvaartmaatschappijen, maar de ACM gaf hun uiteindelijk geen gelijk.



In hun belang

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2024 stelde Schiphol-CEO Pieter van Oord dat er niet vanuit te gaan dat de luchthaven zichzelf in de voet schiet met de hogere tarieven: ‘We zorgen er juist voor dat we weer aantrekkelijk worden. Luchtvaartmaatschappijen erkennen ook dat dat in hun belang is.’