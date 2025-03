Beechcraft crasht op parkeerplaats

Een Beechcraft Bonanza stortte zondag om nog onbekende reden neer in een dorp in Pennsylvania, Verenigde Staten. Vijf personen raakten gewond

De Beechcraft A36 Bonanza, registratie N347M, was vlak voor het incident opgestegen vanaf Lancaster Airport. Wat er vervolgens precies gebeurde is nog onduidelijk. Op enkele honderden meters van het vliegveld crashte het toestel vlak naast een bejaardentehuis. Aan boord van de Beechcraft waren een piloot en vier passagiers. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Volgens de luchtverkeersleiding van de luchthaven gaf de piloot tijdens het vertrek aan dat een van de deuren open stond en ze daarom terug moesten keren voor de landing. Slechts enkele seconden later stortte het vliegtuig neer. Oproepen van de toren aan de piloot om te klimmen mochten niet meer baten. Niemand op de grond raakte gewond. Wel werden enkele auto’s die op de crashlocatie geparkeerd stonden verwoest.

Learjet

Het is de tweede crash in Pennsylvania in anderhalf maand tijd. Op 31 januari, stortte een Learjet 55, registratie XA-UCI, neer in Philadelphia. Net als de Beechcraft was het toestel nog geen minuut voor het ongeluk opgestegen van een nabijgelegen vliegveld. Geen van de inzittenden, onder wie een 11-jarig meisje, overleefde het incident. Op de grond viel ook een dodelijk slachtoffer. 24 anderen raakten gewond.