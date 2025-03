Crowdfunding koopt Black Hawk voor Oekraïne

Waar de VS de steun aan Oekraïense opschort hebben trekken duizenden Tsjechen hun portemonnee. Door middel van een crowdfundingsactie is inmiddels genoeg gespaard voor een heuse Black Hawk-helikopter.

In Tsjechie is een private golf van donaties op gang gekomen na het tumultueuze treffen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy in het Witte Huis op 28 februari. ​Een initiatief dat hier garen bij spint is ‘Gift for Putin’, dat fondsen werft voor militaire steun aan Oekraïne. Volgens Martin Ondráček van ‘Gift for Putin’ heeft de campagne inmiddels meer dan €2,9 miljoen opgehaald, voldoende om een UH 60 Black Hawk-helikopter voor Oekraïne aan te schaffen. ‘Als reactie op de toenemende druk van Trump grijpen sommige mensen in Tsjechië naar hun creditcards om weerstand te bieden’, vertelde Ondráček aan de Tsjechische nieuwssite iRozhlas.​

De opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt voor de aankoop van een Black Hawk-helikopter uit de Verenigde Staten, waar deze betaalbaarder is dan in Europa. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne (HUR) zegt dat het land de Black Hawk zal inzetten voor het evacueren van Oekraïense soldaten en speciale operaties.

Black hawk

De nieuw aan te schaffen helikopter wordt niet de eerste UH-60 in Oekraiense dienst. Ten minste twee andere exemplaren hebben dienst gedaan in de oorlog met Rusland. In februari 2023 verschenen voor het eerst beelden van een Black Hawk in Oekraïense kleuren. Ook zou een exemplaar met 20 soldaten aan boord neergeschoten zijn.

De Amerikaanse helikopters zijn een grote stap vooruit ten opzichten van de Mi-8 en Mi-24’s die de Oekraïners gewend zijn. Volgens het Oekraïense leger zijn piloten die afkomstig zijn van de Mi-8 en Mi-24 al na enkele uren aanvullende training inzetbaar op de Black Hawk.