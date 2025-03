Nieuw uiterlijk voor Korean Air

Korean Air staat op het punt een huisstijl te introduceren. Het eerste vliegtuig met de bijbehorende nieuwe livery is afgelopen weekend gespot.

De Boeing 787-10, registratie HL8515, arriveerde zondag vanaf Busan Airport op de luchthaven van Seoul. Sinds 23 februari stond het toestel in Busan om te worden voorzien van het nieuwe kleurenschema. Onder de veranderingen is het logo op de staart. In de oude huisstijl bestond het Korean Air-logo uit de kleuren rood, wit en blauw, vergelijkbaar met het logo van Pepsi Cola. In de nieuwe huisstijl is het logo zwart, gecombineerd met de traditionele blauwe kleur van de maatschappij.

De oude kleurstelling bestond uit een deels blauwe romp, die door een dikke zilveren band werd gescheiden van een grijs vlak. In de nieuwe huisstijl is deze band verdwenen. Het blauwe vlak oogt nu meer als de kleurstelling van KLM, met een golvende in plaats van een rechte rand. Tot slot is de blauwe tekst ‘Korean Air’ vervangen door alleen het woord ‘Korean’, in grotere zwarte letters.

Korean Air’s new livery has been spotted on one of its 787-10s, registration HL-8515, while landing at Gimpo International Airport.



📷 jun.aviation/IG pic.twitter.com/tEvxPfy6B7— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 9, 2025

Airbus A350

Waarschijnlijk voert het bedrijf de verandering door vanwege de fusie met Asiana Airlines. Als onderdeel van het proces plaatste de airline eerder een order voor 33 Airbus A350’s. Volgens Korean Air zullen de nieuwe vliegtuigen een deel van de verouderde vloot vervangen maar ondersteunt de order ook de voorbereiding op de fusie met Asiana. Die maatschappij beschikt namelijk al over vijftien A350-900’s.