Tegenslag in onderzoek Learjet-crash

In januari crashte een Mexicaanse Learjet 55 op een drukke straat in Philadelphia. De oorzaak van het incident is nog altijd niet bekend

Het vliegtuig van Jet Rescue Air Ambulance crashte met hoge snelheid, waardoor er een groot gat ontstond langs de weg. De National Transportation Safety Board (NTSB) meldde in februari dat ze de Cockpit Voice Recorder (CVR) hadden gevonden op een diepte van ruim twee meter. De onderzoekers hoopten met de opgenomen gesprekken en geluiden in de cockpit meer te weten te komen over de toedracht van het ongeluk. Toen experts de opnames wilden beluisteren kwamen ze tot een bijzondere ontdekking. Er bestaan namelijk geen gegevens van het incident.

De NTSB kwam erachter dat de recorder al jaren niets heeft opgenomen. Dit is zowel in Mexico als de Verenigde Staten niet toegestaan. Volgens de Mexicaanse luchtvaartregelgeving moeten eigenaren van vliegtuigen de stem- en vluchtdatarecorders ook laten controleren tijdens reguliere onderhoudsbeurten. De onderzoekers hebben hun hoop nu gevestigd op de instrumenten en computers die de Learjet aan boord had. Voor zover bekend was het toestel niet uitgerust met een vluchtdatarecorder.

Crash

Op 31 januari, stortte de Learjet 55, registratie XA-UCI, neer in de Amerikaanse stad. Nog geen minuut voor het ongeluk was het toestel, met zes personen aan boord, opgestegen van Northeast Philadelphia Airport. Geen van de inzittenden, onder wie een 11-jarig meisje, overleefde het incident. Op de grond viel ook een dodelijk slachtoffer. 24 anderen raakten gewond. Een dag eerder vond zo’n tweehonderd kilometer verderop nog een ander dodelijk ongeluk plaats.