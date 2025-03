Airbus bereikt mijlpaal in bouw A350F

Hoewel de ontwikkeling van het nieuwe vrachtvliegtuig van Airbus vertraging heeft opgelopen, is onlangs een belangrijke stap gezet in de eindmontage van het toestel. Een cruciaal onderdeel van de A350F, het rompdeel van sectie 19, is begin maart naar Hamburg vervoerd voor verdere assemblage.

Airbus kondigde enkele weken geleden aan dat de introductie van de vrachtversie van de A350 opnieuw wordt uitgesteld. Dit is de tweede keer dat de fabrikant de planning aanpast. Oorspronkelijk zou de A350F in 2025 in dienst komen, maar dit werd eerder al verschoven naar 2026. Nu verwacht de Europese vliegtuigbouwer dat het toestel pas in 2027 operationeel zal zijn. De vertraging wordt toegeschreven aan uitdagingen in de toeleveringsketen en de complexiteit van de aanpassingen die nodig zijn voor de vrachtversie van de A350.

Ondanks het uitstel boekt Airbus voortgang met de productie door het vervoer van het rompdeel van sectie 19 van Getafe, Spanje naar Hamburg. In Hamburg wordt de voormontage van het toestel uitgevoerd voordat de eindassemblage plaatsvindt.

Sectie 19 speelt een cruciale rol in de structuur van het vrachtvliegtuig en is speciaal aangepast voor de A350F. Airbus heeft de onderzijde van dit deel voorzien van extra versteviging om schade op de grond te voorkomen. Dit is noodzakelijk omdat vrachtvliegtuigen tijdens het laden kunnen kantelen en met de achterkant de grond kunnen raken, wat de structuur zou kunnen beschadigen.

In tegenstelling tot concurrent Boeing, die bij de 777F het vrachtluik aan de zijkant plaatst, heeft Airbus ervoor gekozen om de A350F aan de achterzijde te voorzien van een laadluik. Dit ontwerp biedt voordelen bij het laden en lossen van vracht, maar vereist ook specifieke technische aanpassingen om de veiligheid en duurzaamheid van het toestel te garanderen.

De A350F moet de concurrentie aangaan met bestaande vrachtvliegtuigen en wordt gezien als een belangrijke toevoeging aan de markt voor luchtvrachtvervoer. Met een lichtere rompconstructie van composietmaterialen en een lager brandstofverbruik belooft de A350F een efficiëntere en duurzamere optie te worden voor luchtvrachtmaatschappijen.