Lufthansa slaat nieuwe weg in

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa wil haar langeafstandsvluchten nieuw leven inblazen en werkt onder de projectnaam Fox aan een verbeterd serviceconcept. De eerste testvluchten met deze vernieuwde dienstverlening zullen eind april vanuit München naar San Diego en San Francisco vertrekken.

Lufthansa heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een dalende klanttevredenheid. De vakbond voor cabinepersoneel spreekt zelfs van een ‘steeds inwisselbaarder en emotielozer product dat in alle klassen aan uitstraling heeft verloren.’ Dit beeld wordt bevestigd door meerdere online beoordelingen die middelmatig uitvallen.

Om dit te keren, wil Lufthansa weer tot de top van de luchtvaartsector behoren. Een belangrijke pijler in deze strategie is de introductie van de nieuwe Allegris-cabine, die nu ook een vernieuwde First Class omvat. Daarnaast wil Lufthansa de service op langeafstandsvluchten aanzienlijk verbeteren. Hiervoor werd in 2023 het project Fox – een afkorting voor Future Onboard Experience – gelanceerd. Ongeveer 180 medewerkers uit verschillende afdelingen analyseren sindsdien het gehele boordproduct in alle reisklassen. Hierbij worden details zoals servies, het aanbod aan eten en drinken, kussens, dekens en amenity kits opnieuw beoordeeld.

De eerste zichtbare resultaten van het project worden pas tegen het einde van 2025 verwacht, maar Lufthansa start binnenkort met testvluchten om de geplande verbeteringen in de Premium Economy en Economy Class te evalueren. De officiële uitrol van de verbeteringen staat gepland voor 2026.

Het is mogelijk dat Lufthansa inspiratie haalt uit de recente serviceverbeteringen bij dochtermaatschappij Swiss. Swiss introduceerde onder de naam Swiss Senses een reeks aanpassingen om haar positie te versterken. Eind 2024 werden bijvoorbeeld nieuwe amenity kits in de First Class geïntroduceerd, gevolgd door verbeterde dekens en kussens in de Business Class. In maart kondigde Swiss aan dat het aanbod van maaltijden in de Premium Economy en Economy Class op langeafstandsvluchten aanzienlijk zou worden verbeterd.