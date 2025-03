Nieuwe lounge geopend op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport is de Privium ExpressLounge feestelijk geopend. Het is daarmee de eerste Privium-lounge buiten Schiphol.

De lounge, die eind vorig jaar werd aangekondigd en eigenlijk in januari open had moeten gaan, vervangt de vroegere Aspire-lounge en bevindt zich naast de Starbucks op de eerste verdieping in de vertrekhal van Eindhoven Airport. De lounge is dagelijks geopend van 05:30 – 21:00 uur, biedt plaats aan 60 gasten en is voorzien van een bel- en werkcabine en diverse (zakelijke) faciliteiten. Ook reizigers zonder Privium-lidmaatschap kunnen tegen extra betaling van €45 per persoon gebruikmaken van zowel de Privium ExpressLounge als Fast Track.

Al jaren konden Privium-leden gebruikmaken van de fast track op de Eindhovense luchthaven, maar waar Schiphol daarnaast over drie exclusieve lounges beschikt, bleef het voor Eindhoven bij de security-voorrang. ‘We zijn ontzettend blij dat we nu ook op Eindhoven Airport een Privium Lounge kunnen aanbieden. Dit is een belangrijke stap in het uitbreiden van onze service en het verbeteren van de reiservaring voor onze leden. We kijken ernaar uit om nog meer reizigers een comfortabel begin van hun reis te bieden’, aldus Franc Vink, Head of Premium Services Schiphol.