Qatar Airways plant grote widebody-bestelling

Qatar Airways verwacht binnenkort een grote bestelling aan te kondigen. na de order is het voorlopig klaar met groei voor de golfmaatschappij.

Thierry Antinori, CCO van Qatar Airways, liet aan Reuters weten dat de bestelling binnenkort wordt geplaatst. Precieze aantallen noemde Antinori niet, al gaat het om een ‘grote’ order voor widebody-vliegtuigen. De maatschappij wil ook nog niets delen over de overwogen vliegtuigtypes. Mogelijk gaat het om een bestelling voor uitsluitend Airbus of Boeing-toestellen, of een combinatie van de twee fabrikanten. Volgens Badr Mohammed Al Meer, CEO van de golfairline, is het na de order klaar met de snelle groei om de kwaliteit van de huidige service te kunnen behouden. Ook zou de luchthaven van Doha, de hoofdstad van het land, dan aan de maximale capaciteit zitten.

Het is niet de eerste keer dat Qatar Airways hint op de grote order. Vorig jaar leek het erop dat de airline tijdens de Farnborough Airshow in juli de bestelling aan zou kondigen. De topman van de maatschappij sprak toen over een aanstaande bestelling voor 150 vliegtuigen. Dat aantal zou inmiddels gestegen zijn naar maximaal 200 machines. Of het bedrijf de knoop nu al wel heeft doorgehakt is nog niet duidelijk.

777X of A350?

De Boeing 777X en Airbus A350 lijken de grootste kanshebbers. Qatar Airways beschikt al over enkele tientallen A350’s en bestelde in het verleden zestig 777X’en waarmee waarschijnlijk de huidige 777-vloot één op één wordt vervangen. De vertragingen in de ontwikkeling van het Boeing-toestel kunnen echter een grote rol spelen in de keuze van de airline om meer exemplaren aan te schaffen. Naar verwachting wordt in juni, tijdens de Paris Air Show, duidelijk welke beslissing Qatar Airways heeft genomen.