Air India-vlucht keert terug om bizarre reden

Een Boeing 777 van Air India moest halverwege de vlucht boven de Noord-Atlantische Oceaan omkeren omdat slechts vier van de twaalf toiletten aan boord nog werkten. De oorzaak was dat passagiers probeerden allerlei ongebruikelijke voorwerpen door te spoelen.

Vluchten keren vaker regelmatig naar hun plaats van vertrek vanwege technische problemen, ontbrekende vergunningen of weersomstandigheden. Maar de reden achter de noodgedwongen terugkeer van vlucht AI126 op 5 maart was ronduit opmerkelijk.

De Boeing 777 was onderweg van Chicago naar Delhi en had al vijf uur gevlogen toen het probleem niet langer te negeren was. Volgens de Times of India waren acht van de twaalf toiletten verstopt. Uit onderzoek bleek dat plastic zakken, vodden en zelfs kledingstukken in de afvoeren waren gespoeld, waardoor de toiletten buiten gebruik raakten.

Air India verklaarde dat de vlucht aanvankelijk volgens schema was vertrokken. Ongeveer anderhalf uur na vertrek meldden bemanningsleden de eerste problemen: enkele toiletten in zowel business- als economyclass functioneerden niet meer. Naarmate de vlucht vorderde, verergerde de situatie en vielen steeds meer toiletten uit.

Op dat moment bevond de Boeing zich boven Groenland. Omdat Europese luchthavens vanwege nachtelijke landingsrestricties geen optie waren, besloot Air India de vlucht terug te sturen naar Chicago. Daar kregen reizigers hotelaccommodatie en alternatieve reismogelijkheden aangeboden.

Hoewel dit incident uitzonderlijk klinkt, is het voor Air India geen unicum. De luchtvaartmaatschappij heeft vaker te maken met verstopte toiletten op haar Boeing 777-vluchten naar Noord-Amerika. Het probleem is zo hardnekkig dat Air India zich genoodzaakt zag om passagiers via sociale media te waarschuwen: ‘Gebruik de toiletten alleen waarvoor ze bedoeld zijn.’