Airbus komt met nieuwe helikopter

Airbus Helicopters heeft zijn eerste volledig nieuwe helikopter in ongeveer tien jaar aangekondigd. De H140 is een lichte tweemotorige helikopter ontworpen voor hulpdiensten.

Airbus komt met een nieuw model helikopter. De nieuwe H140 moet in 2028 in gebruik worden genomen en zal de bestaande H135 aanvullen, zo maakte de grootste civiele helikopterfabrikant ter wereld bekend.

Geen vervanger

De nieuwe vijfbladige H140 biedt een ruimere cabine dan de H135 en wordt aangedreven door de Arrius 2E-motor van Safran. De lancering volgt op een interne studie, genaamd X8, naar een mogelijke opvolger van de H135. Airbus is echter voorzichtig om de huidige klantenkring niet af te schrikken. ‘Maak je geen zorgen, we blijven deze helikopter aanbieden. We willen keuze blijven geven’, aldus Airbus Helicopters-CEO Bruno Even. De stap naar een nieuw model komt twee jaar na een andere studie, X9, die gericht was op technologieën voor een toekomstige vervanger van de grotere en populaire H145.

The curtain has dropped! Introducing the #H140 – the latest addition to the Airbus family of helicopters.

Here’s a look at how this multi-mission aircraft raises the bar in the light twin-engine category, for performance, cost-effectiveness, and passenger and crew comfort.… pic.twitter.com/WOT03qjt4K— Airbus Helicopters (@AirbusHeli) March 11, 2025

De H140 zal worden gebouwd in Duitsland. Dit terwijl andere civiele helikopters van het bedrijf voornamelijk in Marignane, Frankrijk, worden gebouwd. Airbus Helicopters is de meest winstgevende divisie van het luchtvaartconcern en zag in 2023 een winststijging van 11 procent terwijl de omzet met 8 procent groeide. Met de H140 zet Airbus een belangrijke stap in de modernisering van zijn lichte tweemotorige aanbod.

Ook een nieuwe Robinson

Eerder deze week presenteerde ook Robinson een nieuwe heli. Het wordt de grootste Robinson ooit. In een opvallende stap weg van zijn roots in lichte helikopters, heeft Robinson Helicopter het nieuwste model in zijn productlijn geïntroduceerd: de R88. Deze geheel nieuw ontworpen helikopter met een nieuwe typegoedkeuring is een eenmotorige turbinehelikopter met plaats voor tien personen. De eerste vlucht kan mogelijk al dit jaar plaatsvinden, waarna certificering en inbedrijfstelling later dit decennium volgen. Het bedrijf neemt inmiddels bestellingen aan voor de R88.