Veel aandacht voor uitzonderlijke vlucht naar Rotterdam Airport

Oud-president Duterte van de Filipijnen is naar verwachting weer op weg naar Rotterdam na een tussenstop in Dubai. In een Gulfstream vliegt hij als verdachte naar het Internationaal Strafhof.

De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is, na een tussenstop in Dubai waar hij een medische behandeling zou hebben gekregen, weer onderweg naar Rotterdam. Dit blijkt uit gegevens van de website Flightradar24. Vanuit Rotterdam reist Duterte door naar de United Nations Detention Unit in de Scheveningse gevangenis. Hier worden verdachten van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, waar hij zich op een nog te bepalen datum moet melden, vastgehouden. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid.

Het vertrek van de Gulfstream G550 waarmee Duterte van Dubai naar Rotterdam-The Hague Airport stond oorspronkelijk om 01.20 uur Nederlandse tijd gepland. Het toestel vertrok echter later vanwege een medische controle. Volgens beelden van het Filipijnse medium ABS-CBN werd de 79-jarige oud-president tijdens de tussenstop onderzocht door artsen, die onder meer zijn hartslag controleerden. Op de beelden is ook te zien dat hij op een vliegtuigbed ligt terwijl medisch personeel hem verzorgt. Welke gezondheidsklachten hij precies heeft, is niet bekend.

Former Filipino president Rodrigo Duterte’s jet is continuing its journey to the Netherlands following his arrest on an ICC warrant on Tuesday. https://t.co/S4YVL3uCSR pic.twitter.com/mhO8OrJETl— Flightradar24 (@flightradar24) March 12, 2025

Arrestatie in de Filipijnen

Duterte werd gearresteerd in Manila nadat hij terugkeerde van een reis naar Hongkong. Zijn advocaat stelt dat de arrestatie niet rechtmatig is, omdat de Filipijnen niet langer zijn aangesloten bij het ICC. Tijdens Duterte’s presidentschap, tussen 2016 en 2022, was het land echter nog wel aangesloten bij het Internationaal Strafhof dat sinds 2021 onderzoek doet naar Duterte’s gewelddadige ‘war on drugs’, waarbij naar schatting tienduizenden mensen om het leven kwamen. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en zal zich daarvoor in Den Haag moeten verantwoorden.