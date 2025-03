Air France-KLM biedt €300 miljoen voor airline

Air France-KLM heeft naar verluidt een miljoenenbedrag over voor een controlerend aandeel in AirEuropa. In de toch al spannende strijd om de Spaanse airline geldt dit als een belangrijke zet.

Volgens de Spaanse krant El Confidencial plaatste Air France-KLM een bod van €300 miljoen in contanten. Daarbij neemt het Frans-Nederlandse concern een controlerend aandeel van 51 procent over van de Globalia Group in handen van de Spaanse familie Hidalgo. Bovendien is Air France KLM bereid de nog uitstaande corona-schulden aan de Spaanse overheid op zich te nemen.

Air France-KLM zet hiermee geen onverwachte stap. In een tijd van grote consolidatie op het Europees continent, toonde topman Benjamin Smith begin maart al interesse in Air Europa. Vorig jaar kocht het Frans-Nederlandse bedrijf ook al een aandeel van 19,9 procent in SAS Scandinavian Airlines. Bovendien was Smith samen met de Franse president Macron, afgelopen februari te spotten in Lissabon voor TAP Air Portugal.

Concurrentie

Air France-KLM meldt zich pas laat in de wedstrijd. Lange tijd leek het Britse IAG (moederbedrijf van o.a. British Airways, Aer Lingus, Iberia) de gedoodverfde favoriet voor Air Europa. Die deal ketste echter af in augustus vorig jaar. De Europese mededingingsautoriteit beoordeelde dat de concurrentie in de Spaanse markt in het geding zou komen.

Vervolgens liet de Lufthansa Group van zich horen. Na een succesvolle overname van ITA Airways richtte het Duitse concern de pijlen op Air Europa. Lufthansa biedt een bedrag van €240 miljoen voor een belang van 25 procent in de Spaanse luchtvaartmaatschappij. Daarmee wil de Duitse luchtvaartgroep onder andere haar aandeel in de Zuid-Amerikaanse markt versterken, waar het relatief zwak is.

Volgens El Confidencial is de familie Hidalgo het niet eens over welk bod te accepteren.

Lufthansa heeft in ieder geval alvast de banden aangeknoopt met de Spaanse airline. Lufthansa-dochter Brussels Airlines huurt namelijk sinds februari 2025 een Boeing 787-9 van Air Europa voor de route Brussel – New York.