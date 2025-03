EasyJet-piloot mag voorlopig niet vliegen

Op 2 februari 2025 voerde easyJet een vlucht uit van Manchester, Verenigd Koninkrijk naar Hurghada, Egypte. Daarbij vloog het vliegtuig ogenschijnlijk te dicht langs een bergketen. De piloot staat sinds kort op non-actief.

EasyJet-vlucht U2 2251 verliep zonder problemen en vloog op een hoogte van 37.000 voet. Tijdens de daling klonk ineens het waarschuwingssysteem voor nabijheid van de grond. De A320neo, registratie G-UZHA, vloog te dicht bij een berg, waardoor de alarmen afgingen. Het vliegpad suggereert eveneens dat het vliegtuig zich in de buurt van bergachtig terrein bevond.

Radargegevens van FlightRadar24 bevestigen eveneens dat het vliegtuig op 37.000 voet vloog voordat de piloten, om 18:36 lokale tijd, met de afdaling begonnen. Enkele minuten daarna bereikte de machine zijn laagste gekalibreerde hoogte van 2.900 voet. Plotseling klom het easyJet-toestel naar 3.750 voet, zestien minuten nadat de vliegers de afdaling waren begonnen.

Uit onderzoek van Simple Flying blijkt dat piloten op vergelijkbare vluchten doorgaans op een hoogte van 6.000 voet vliegen. ©Flightradar24

‘Stood down’

Op navraag blijkt dat de piloot sinds kort op non-actief gesteld is (‘stood down’ in nette, Britse bewoording). Volgens een woordvoerder is de vlieger ‘tijdelijk buiten dienst gesteld, in overeenstemming met onze standaardprocedures’. Ook benadrukte de woordvoerder dat veiligheid prioriteit is voor easyJet.

‘Veiligheid is de eerste prioriteit voor al onze piloten. Ze zijn getraind volgens de strengste industrienormen, onderworpen aan strenge tests en worden nauwlettend gecontroleerd. De vlucht is veilig geland en de piloot blijft in dienst tijdens het lopende onderzoek, zoals onze procedures voorschrijven.’