Southwest breekt belofte en schrapt iconisch beleid

Jarenlang stond Southwest bekend om haar bagagebeleid. Reizigers die met de airline vlogen, mochten tot wel twee stukken bagage gratis meenemen. Southwest neemt nu een onverwachte maatregel.

Op een paar reizigersklassen na, betaalt voortaan iedereen voor elk stuk bagage die hij meeneemt. Uitzonderingen zijn er voor frequent flyers met een “A-List Preferred”- of “A-List Level”-status, die respectievelijk recht houden op twee en één stuk bagage. Ook passagiers met een creditcard van de luchtvaartmaatschappij mogen een enkel stuk bagage gratis meenemen.

De actie van Southwest Airlines is historisch; de trademark slogan ‘Two Bags Fly Free’ stond jarenlang overal in Amerika op reclameborden. Southwest benadrukt dat het bedrijf deze keuze maakte om ‘loyaliteit te verdiepen en te belonen’ voor haar ‘meest geëngageerde passagiers’. Het nieuwe beleid doet vanaf 28 mei intrede bij de maatschappij.

Zakelijke druk

Met deze keuze raakt Southwest meer in lijn met andere maatschappijen in de Verenigde Staten. Toch komt deze stap onverwachts. In september, kort nadat Southwest een ander historisch besluit nam, bevestigde topman Bob Jordan dat ‘Two Bags Fly Free’ niet zou veranderen. ‘Na de tarieven en ons schema, “Bags Fly Free” is de nummer 1 oorzaak waarom passagiers voor Southwest kiezen,’ aldus Jordan.

De drijfveer van de onverwachte stap is zeer waarschijnlijk Elliot Management. Het grote Amerikaanse investeringsfonds is erg activistisch als het gaat om zakelijke keuzes. Eerder was Elliot Management ook al de drijvende kracht achter het opmerkelijke Southwest-besluit vrije stoelkeuze tijdens het boarden in de ban te doen.

De stap moet Southwest enkele miljoenen, dan wel miljarden, opleveren. Volgens het Amerikaanse Bureau voor Transportstatistieken verdienden Amerikaanse maatschappijen ruim 5,5 miljard dollar (€5 miljard) aan de verkoop van bagage in de eerste drie kwartalen van 2024.