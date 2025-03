Zonnepanelen blijven Schiphol zorgen geven

In februari uitten Schiphol, KLM en LVNL kritiek op nieuwgeplaatste zonnepanelen langs de Polderbaan. Bij zonnig weer verblinden de zonnepanelen piloten. Het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer komt nu met een reactie.

Volgens onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zou het probleem zichzelf oplossen vanaf ‘medio maart’. De stand van de zon is dan dermate veranderd ten opzichte van de winterzon. Het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer bericht de gemeenteraad echter dat Schiphol zich vooralsnog zorgen maakt.

Die ongerustheid zit in twee aspecten. Ten eerste beschouwt Schiphol de schittering als een ‘middelgroot risico’, ondanks dat er slechts een twintigtal meldingen binnenkwamen van piloten. Verblinding kan zorgen voor “loss of control” door verblinding en “loss of separation” door uitwijkmanoeuvres. De luchthaven ziet dit als onacceptabel. Daarbij waren er bij de Zwanenburgbaan ook problemen, ondanks eerdere verwachtingen van betrokkenen dat er geen problemen zouden ontstaan.

Zonnepanelen

Dat er problemen zijn rondom zonnepanelen bij de landingsbaan, betekent niet dat alle panelen onmiddellijk moeten verdwijnen. Grote parken rondom landingsbanen liggen net zo goed bij Rotterdam en Eindhoven. Internationaal gezien zijn er tevens meerdere zonneparken rondom landingsbanen te vinden.

Het probleem zit vooral in het gebruikte soort glas. De panelen bij Schiphol hadden zogenaamde “Deeply Textured Glass” moeten krijgen, omdat deze bij een vliegveld geplaatst werden. Deze glassoort is dikker en bevat meerdere, diepe groeven waardoor zonlicht in beperkte mate reflecteert. De producent koos echter voor een ander soort panelen omdat het dikker glas niet langer in productie was.

Aan het zonnepark in Haarlemmermeer wordt nog steeds gewerkt. Het college geeft aan geen bouwstop op te leggen want het zou de problemen niet oplossen. ‘Het zonneveld waar de meeste klachten over zijn gekomen is al zo goed als klaar.’ Volgens de brief aan de raad wilde Schiphol deze bouwstop wel.