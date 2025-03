737-passagiers lappen regels aan hun laars | Video

Een Boeing 737-800 van American Airlines vatte donderdag vlam op de luchthaven van Denver, een stad in het midden van de Verenigde Staten.

Het toestel, registratie N885NN, vertrok 16:50 uur lokale tijd, tien minuten later dan gepland, vanuit Colorado Springs, een stad ten zuiden van Denver, met vluchtnummer AA1006 op weg naar Dallas Fort Worth International Airport. Het vloog in zuidoostelijke richting toen de piloten naar verluidt trillingen aan de motoren voelden, verklaart de Federal Aviation Administration (FAA) bij de BBC.

#BREAKING: A American Airlines Boeing-737 diverted to Denver International Airport after their engine reportedly caught fire. Passengers can be seen evacuating the burning aircraft. pic.twitter.com/wzfqllicVB — Insider Wire (@InsiderWire) March 14, 2025

Brand bij motor

Na een klein halfuur te hebben gevlogen keerde de 737 om. In plaats van terug te vliegen naar het vertrekpunt werd besloten een ongeplande landing in Denver te maken. Eenmaal veilig geland, taxiede de machine richting het platform. Bij gate C38 kwam het toestel tot stilstand. Toen ging het mis. ‘Nadat American Airlines Flight 1006 veilig was geland en naar de gate op Denver International Airport (DEN) was getaxied, ondervond het een motorgerelateerd probleem’, aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring aan Simple Flying. Op video’s die op de sociale media verschenen is te zien dat bij een van de motoren brand uitbreekt.

Evacuatie bij gate

De 172 passagiers en zes bemanningsleden werden met noodglijbanen geëvacueerd. Op video’s is te zien dat passagiers, sommige mét handbagage, iets wat evacuatie uit den boze niet toegestaan is, zich op de vleugel begaven. De brand werd snel geblust. Niemand raakte gewond. ‘We danken onze bemanningsleden, het DEN (Denver, red.)-team en de hulpverleners voor hun snelle en cruciale actie, waarbij de veiligheid van iedereen aan boord en op de grond de prioriteit was’, zegt de woordvoerder. De 737 in kwestie staat op het moment van schrijven nog steeds aan de grond in Denver.