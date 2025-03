KLM-topvrouw over besluit: ‘Kan niet zo zijn’

KLM-topvrouw Marjan Rintel wil niet dat het maximaal aantal jaarlijkse vliegbewegingen op Schiphol vast komt te staan op 478.000.

De Europese Commissie nam daarover vorige week een besluit. De vermindering van 500.000 vluchten per jaar naar 478.000 is mogelijk, maar daarin wordt door de Commissie wel de kanttekening gemaakt dat het effect van nieuwere en schonere vliegtuigen niet juist is meegenomen in de berekeningen. Tevens is general aviation buiten beschouwing gelaten. BARIN stelt hiermee dan ook dat de Commissie bevestigt dat geluidsreductie het doel moet zijn en niet een krimp.

Nieuwe vliegtuigen niet meegenomen

Rintel geeft aan dat gerekend is met 15 van de 61 vliegtuigen uit de KLM-vloot. Dat geeft volgens haar geen representatief beeld. De luchtvaartmaatschappij ontving afgelopen maanden al haar eerste Airbus A321neo’s die de Boeing 737NG-vloot dienen te vernieuwen. Tevens wordt het A350F-vrachtvliegtuig, weliswaar met vertraging, ook aan KLM geleverd ter vervanging van de 747’s. Met een schonere vloot neemt de geluidsoverlast volgens Rintel af. De voormalig topvrouw van de NS stelt dan ook dat hierdoor meer flexibiliteit in het aantal vliegbewegingen moet ontstaan. ‘De geluidswinst van deze vloot moet ook meegenomen worden, conform het advies van de Europese Commissie. Het kan niet zo zijn dat die 478.000 dan voor eeuwig vaststaat, er moet een opening blijven om over een paar jaar naar dat getal te kijken’, zegt ze in gesprek met De Telegraaf.

Besluit duurt voort

De beoogde krimp van Schiphol speelt al jaren. In 2021 leek de luchthaven af te stevenen op een reductie van het aantal vluchten naar jaarlijks 440.000. Daartegen werden rechtszaken aangespannen en daarmee leek een krimp weer van de baan. Toch speelt het vandaag de dag nog steeds. Desondanks hamerde Rintel al eerder op dat een krimp niet nodig is als luchtvaartmaatschappijen aan vlootvernieuwing werken. ‘De minister moet opnieuw aan de slag met de berekeningen en de mogelijkheid openhouden om later nog iets aan te passen’, aldus de KLM-topvrouw.