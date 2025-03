Noodtoestand Turkse A330 boven Rusland

Een Airbus A330 van Turkish Airlines maakte een noodlanding nadat de Russische hoofdstad Moskou bestookt werd met drone-aanvallen.

Het toestel, registratie TC-JNH, vertrok afgelopen woensdagnacht 2:00 uur lokale tijd met vluchtnummer TK419 vanaf Istanbul International Airport in de richting van Moskou Vnukovo International Airport. Het zette de route richting haar bestemming voort via Roemenië, Polen en Wit-Rusland, een omweg omdat door de oorlog niet meer over Oekraïne gevlogen wordt. Echter, toen de A330 het Russische luchtruim binnenvloog, vuurde Oekraïne drones af op Moskou.

🚨Turkish Airlines #TK419 declared an emergency (squawk 7700) during the largest-ever drone attack on Moscow.



The Airbus A330-300 (TC-JNH) departed Istanbul on March 11, 2025, but due to airspace restrictions, it was forced to circle in Belarus before diverting to Vilnius,… https://t.co/ZFh2MBHIQd pic.twitter.com/2uIrRIVXbK — AirNav Radar (@AirNavRadar) March 11, 2025

Tijdelijke opschorting vluchten

Het was de grootste drone-aanval tot nu toe op de Russische hoofdstad. Als gevolg daarvan werden de vier luchthavens van Moskou, waaronder de bestemming van de A330, tijdelijk gesloten. Ook de luchthavens in de regio’s Jaroslavl en Nizjni Novgorod, ten oosten van Moskou, werden getroffen. Door de aanval ontstonden branden. Eén persoon kwam om het leven en drie raakten gewond. Door de opschortingen van de operaties kon de A330 niet landen op Moskou Vnukovo International Airport.

Noodtoestand

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel ten westen van Moskou een omkeer maakte. Richting de grens met Letland en Litouwen kwam het in de holding terecht. Het cirkelde meermaals rond alvorens besloten werd een ongeplande landing in Vilnius te maken. Terwijl het toestel op weg was naar de hoofdstad van Litouwen gaven de piloten de noodtoestand af. Dat werd veroorzaakt doordat het afstevende op een brandstoftekort. Uiteindelijk maakte de A330 een veilige noodlanding. Drie uur stond de machine aan de grond. Daarna hervatte het vliegtuig niet haar route naar de aanvankelijke bestemming, maar werd teruggekeerd naar het vertrekpunt Istanbul.

Nog een keer niet

Afgelopen donderdagmiddag ging dezelfde A330 wederom op pad vanaf dezelfde luchthaven in Istanbul naar hetzelfde vliegveld in Moskou. Uit data van Flightradar24 blijkt dat het toestel al snel na take-off weer terugkeerde naar het beginpunt. Het is echter onduidelijk wat daar de reden van is.