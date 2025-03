Vliegtuigongelukken zaaien twijfel onder passagiers

Twee recente vliegtuigongelukken hebben zorgen gewekt bij reizigers en sommigen ertoe aangezet hun reisplannen te heroverwegen. Dat melden Delta Air Lines en American Airlines, de luchtvaartmaatschappijen die betrokken waren bij de incidenten.

Delta-CEO Ed Bastian verklaarde dinsdag dat de dodelijke crash van een American Airlines-vlucht bij de nadering van Ronald Reagan Washington National Airport in januari, evenals een crash van een Delta-vliegtuig in Toronto, waarschijnlijk hebben bijgedragen aan de afname van het aantal boekingen.

‘Dit veroorzaakte veel schok onder consumenten,’ zei Bastian tijdens een investeerdersconferentie van JPMorgan Chase. Hoewel hij geen exacte cijfers gaf over de impact op de ticketverkoop, verlaagde Delta maandag in een officiële verklaring de verwachte omzetgroei voor het kwartaal met de helft.

Bastian noemde de twee vliegtuigongelukken enkele van de ernstigste luchtvaartincidenten van de afgelopen 25 jaar. Hij wees erop dat een hele generatie reizigers zich niet bewust was van de risico’s van vliegen. Naast veiligheidsoverwegingen spelen ook economische onzekerheden en dalend consumentenvertrouwen een rol in de afname van de vraag naar vliegreizen.

American Airlines-CEO Robert Isom bevestigde dat het ongeval in Washington een belangrijke factor was in de verlaagde omzetverwachtingen van de luchtvaartmaatschappij. ‘Onze prioriteit is nu het ondersteunen van de families van de slachtoffers,’ verklaarde hij.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de crashes nog. De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) zal binnenkort een voorlopig rapport over de crash in Washington publiceren.