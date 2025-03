‘Vreemd voorwerp’ boosdoener bij A320

Na de landing van een Airbus A320 van Pakistan International Airlines afgelopen woensdagavond op de luchthaven van het Pakistaanse Lahore had het toestel één wiel minder.

De machine, registratie AP-BLS, vertrok precies op tijd om 20:00 uur lokale tijd vanuit Karachi, een andere stad in dat land, voor vlucht naar Lahore. Na één uur en vijftien minuten landde het toestel naar alle waarschijnlijkheid zonder problemen op haar bestemming. Het reed vervolgens naar het platform waar de passagiers het veilig verlieten.

Pakistan International Airlines launches an investigation after flight PK306, traveling from Karachi to Lahore, landed at Allama Iqbal International Airport without one of its wheels.



A PIA spokesperson stated that the issue was discovered during an inspection following the… pic.twitter.com/QbJywz3faX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 13, 2025

Geen wiel aangetroffen

Tijdens de inspectie werd duidelijk dat de A320 het linker neuswiel miste, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media gepubliceerd werden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De Civil Aviation Authority (CAA) van Pakistan laat aan AV Herald weten dat dit mogelijk veroorzaakt is door een ‘vreemd voorwerp’ in Karachi. Op de startbaan van die luchthaven werden bouten en moeren aangetroffen. Het wiel is nergens te bekennen. Pakistan International Airlines gaf dat dan ook op als vermist.

Vluchten geannuleerd

Volgens data van Flightradar24 zou de A320 een dag later een vlucht uitvoeren vanuit Lahore naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Die werd geannuleerd. Ook vandaag was de verwachting dat het toestel haar rentree zou maken, maar wederom vond die vlucht geen doorgang. Het staat nog altijd aan de grond in Lahore en het is nog onduidelijk wanneer het haar rentree in het luchtruim gaat maken.

Het is zeldzaam dat vliegtuigen wielen verliezen. Toch komt het met enige regelmaat voor. In december vorig jaar werden onwetende piloten van een Boeing 737-800 van American Airlines daar vlak na take-off door de luchtverkeersleiding over geïnformeerd. In juli verloor een 757 van United Airlines ook al een wiel.