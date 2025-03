Dit gebeurt er in technisch luchtvaartland | Tech UPdate

Van het doorbreken van de geluidsbarrière tot een zwaardere Dreamliner: er gebeurt op technisch vlak van alles in de luchtvaart. Op Up in the Sky melden we geregeld technische ontwikkelingen, maar niet alles haalt de nieuwsselectie. Daarom zijn we gestart met de Tech UPdate: een overzicht waarin we technische innovaties in de luchtvaart uitlichten. Dit is de eerste editie, dus we horen graag wat u ervan vindt!

Air New Zealand start een demonstratieprogramma met BETA Technologies. Het in de Verenigde Staten geproduceerde ALIA CX300-toestel moet vanaf april dit jaar vanuit Hamilton Airport een aantal verificatievluchten uitvoeren. Het uiteindelijke doel is om vanaf volgend jaar vrachtvluchten naar Wellington uit te voeren. Lees meer

EcoPulse heeft eind november zijn eerste hybride-elektrische testvlucht uitgevoerd vanaf Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport. De testvlucht heeft de onderzoekers belangrijke inzichten opgeleverd. Lees meer

Het testvliegtuig XB-1 van Boom Supersonic heeft tijdens een testvlucht voor het eerst Mach 1.0 doorbroken. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse luchtvaart-startup de geluidsbarrière weet te doorbreken, en daarmee een belangrijke mijlpaal voor de uiteindelijke ontwikkeling van een Boom-passagiersvliegtuig dat sneller dan Mach 1 moet kunnen vliegen. Lees meer

Het grootste elektrische vliegtuig ter wereld gaat binnenkort de lucht in. De Zweedse start-up Heart Aerospace heeft voor dit jaar een experimentele testvlucht op de planning staan met de X1. Het toestel heeft dezelfde afmetingen als de geplande dertig zitter die het bedrijf wil bouwen. Lees meer

Airbus heeft samen met Pratt & Whitney een belangrijke stap gezet in het Geared Turbo Fan- en A321XLR-programma. Lees meer

De in China geproduceerde C919 van de Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) voerde eind ’24 haar eerste officiële commerciële internationale vlucht uit. Zuidoost-Azië ligt in het verschiet. Lees meer

.. en in het verlengde daarvan: Comac hoopt dit jaar nog de Europese certificering voor de C919 in de wacht te slepen. Of dat lukt is een groot vraagteken, maar de komst van een Chinees toestel naar de Europese luchtvaart zou een game-changer kunnen betekenen. Lees meer

EASA keurt zwaardere Dreamliner goed. Het gaat om een verhoging van de Maximum Taxi Weight (MTW) en Maximum Takeoff Weight (MTOW). Lees meer

United Airlines is begonnen met de integratie van Starlink (Air France binnenkort ook), wat de in-flight-connectiviteit aanzienlijk verbetert. Ook onder meer airBaltic, Hawaiian, Qatar Airways, SAS en Air New Zealand zijn bezig met het installeren van Starlink. Het artikel van GateChecked belicht hoe deze geavanceerde satelliettechnologie bijdraagt aan een snellere en betrouwbaardere internetverbinding in de luchtvaart. Lees meer