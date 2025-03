Hoe Italiaanse bedrijven Boeing-onderdelen vervalsten 

Afgelopen donderdag stond in Italië een belangrijke zaak op het programma tegen het Italiaanse bedrijf Manufacturing Process Specification (MPS) dat gespecialiseerd is in kleine onderdelen voor onder andere de Boeing 787. Op het laatste moment werd de zaak uitgesteld naar 15 mei.

Persbureau Reuters deed onderzoek naar de zaak en hield verschillende interviews met betrokkenen in de zaak, onderzocht vertrouwelijke documenten van zowel de Italiaanse politie als de aanklagers en data van de leverancier. De betrokken partijen Boeing en Leonardo, die de onderdelen doorvoerde naar Boeing, melden beide als slachtoffer te worden gezien in het onderzoek.

In 2021 kwam de zaak aan het licht en uit de eerste onderzoeken bleek dat MPS en voorganger Processi Speciali, al minstens vijf jaar lang vervalste onderdelen leverden aan onder andere Leonardo. Het gaat onder meer om fittingen van balken die de Boeing 787-cabinevloer met de romp verbinden. Het Italiaanse luchtvaartbedrijf levert twee secties van de romp voor de Boeing 787. MPS produceerde de vervalste onderdelen met metalen van lagere kwaliteit, zoals een poreuzer soort titanium.

Toch kwamen de onderdelen van MPS tussen 2017 en 2021 door de kwaliteitscontrole van drie verschillende waarnemers en private controleurs. De oorzaak daarvan is te wijten aan een gebrek in de kwaliteit van de controleurs zelf. Geen van hen deed een fysieke controle van de fittingen in de Boeing-toestellen. Bovendien bestelde MPS de voorgeschreven metalen wel, zij het in kleine kwantiteiten.

Titanium is een cruciaal materiaal in de luchtvaartindustrie vanwege de hoge sterkte-gewichtsverhouding en corrosiebestendigheid. Het wordt gebruikt in kritieke onderdelen waar betrouwbaarheid essentieel is. Het gebruik van een poreuzer minder sterk soort titanium kan de structurele integriteit van vliegtuigen in gevaar brengen.

‘In elkaar zakken’

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit zette geen Boeing 787-toestellen aan de grond nadat het onderzoek naar buiten kwam. Vorig jaar kwam de FAA wel met een conceptmededeling dat, zodra het voltooid is, luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid geeft vervalste onderdelen op te sporen en te vervangen. Het zou gaan om bijna vijfhonderd toestellen.

Op dit moment zou echter geen van de getroffen Boeing-toestellen risico lopen, aldus de FAA. Wel moeten de vervalste onderdelen goed in de gaten gehouden worden want, stellen onderzoekers van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, ‘in het geval van een noodlanding kunnen de fittingen van lagere kwaliteit ervoor zorgen dat de vloer van het vliegtuig in elkaar zakt.’ De autoriteiten blijven de situatie daarom nauwlettend in de gaten houden.