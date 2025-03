Met Swiss en Helvetic naar de ‘Toverberg’ | Report

De alpiene stad Davos kent vele gezichten. Beroemd is het sanatorium, waar mensen met longziekten op verhaal komen door de schone berglucht. Thomas Mann schrijft erover in zijn bekende roman “De Toverberg”. Fameus is ook de ijsbaan. Daar schaatsten vroeger Ard en Keessie het ene na het andere langebaanrecord aan flarden. De jongere generatie denkt bij Davos vooral aan het niet onomstreden World Economic Forum, dat elk jaar in januari wordt gehouden. Maar de stad is toch vooral een eersterangs wintersportoord. Up in the Sky verbleef een dikke week in Bed & Breakfast Bernina en vloog Amsterdam-Zürich met de Airbus A220-300 van Swiss en terug met de Embraer 195 van Helvetic Airways. Welkom bij dit Flight en Trip Report.

Zitplaats

Bij Swiss kun je een dag van te voren online inchecken. Het uitkiezen van een stoel is gratis, maar zowel op de heen- als terugvlucht wijzigde de Zwitserse flag carrier de zitplaats “om operationele redenen.” Last minute werd er ook gewisseld van vliegtuigsubtype. De A220-100 moest het veld ruimen voor de grotere A220-300. Jammer, want daarmee had Up in the Sky al eerder gevlogen. Vliegtuig van dienst was de HB-JCP. Het toestel is ruim zesenhalf jaar oud. Swiss beschikt over 23 vliegtuigen van de A220-familie.

Canadees

Over smaak valt wel te twisten, maar velen vinden de Airbus A220 een mooi vliegtuig, een soort “mini-Dreamliner”. Dat komt natuurlijk omdat het een Canadees ontwerp is, dat Bombardier later heeft verkocht aan Airbus. Swiss heeft de A220-300 uitgerust met 145 stoelen, die vrijwel allemaal bezet waren. De configuratie is 2-3. De stoelen zitten prima, de beenruimte is echter krapper in vergelijking met de Embraer 195 van de terugvlucht. De rugleuningen zijn voorzien van twee kleine opbergruimtes voor bijvoorbeeld de telefoon. De minuscule schermpjes boven de stoelen zijn nauwelijks leesbaar.

Valentijnsdag

Door het slechte weer in Helvetia en drukte op Schiphol liep de vlucht een uur vertraging op. Om 11.08 uur vond de take-off plaats vanaf de Aalsmeerbaan. Alle passagiers kregen op deze Valentijnsdag een flesje water en een piepklein chocolaatje in de vorm van een hartje. OK voor een vlucht van een uur, maar ook weer niet heel bijzonder. Na 66 minuten vond de landing plaats in Kloten. Op Flughafen Zürich waren de sneeuw- en de-icing-ploegen nog volop bezig, want er was die nacht en ochtend aardig wat sneeuw naar beneden gedwarreld. Geparkeerd werd op een afgelegen plek bij SR Technics. Een bus zorgde voor vervoer naar de terminal.

Swiss A220-300 klaar voor vertrek op Schiphol © Remco de Wit

Cabineconfiguratie is 2-3 © Remco de Wit

Flesje water en documentatie aan boord © Remco de Wit

Actieve sneeuwploeg bij aankomst in Zürich © Remco de Wit

Uitstappen op een afgelegen plek © Remco de Wit

Lelijk

Davos is een echte stad in het hooggebergte op 1.560 meter boven de zeespiegel. De langgerekte plaats in het Zwitserse kanton Graubünden telt ruim 11.000 inwoners. Qua oppervlakte is het de tweede gemeente van Zwitserland. Vanaf Zürich Hauptbahnhof brengt de trein je in 2 uur en 20 minuten met een overstap in Landquart naar een van de acht (!) treinstations van de alpiene stad. Het laatste stuk door het schilderachtige Prättigau gaat met de rode trein van de Rhätische Bahn. Davos is een drukke en lelijke stad. Dat komt vooral door de fantasieloze blokkendozen in de vorm van hotels en appartementengebouwen. De omgeving is echter schitterend en nodigt uit tot topwintersportvermaak .

Eau-là-là

De grootte van Davos heeft ook voordelen in de vorm van talrijke voorzieningen. Van casino tot ziekenhuis en van wellnesscentrum met de vindingrijke naam Eau-là-là tot ijsstadion. De stad telt vier musea over uiteenlopende onderwerpen. Toeristen in het bezit van een Premium Card kunnen gratis gebruik maken van bus en trein. Dat is ook nodig, want de afstanden tussen de verschillende wintersport-highlights zijn te groot om te lopen. De stad heeft een Nederlands tintje. Het was de hotelier Willem Jan Holsboer, die in de tweede helft van de negentiende eeuw van Davos een gerenommeerd kuuroord maakte en daarmee de aanzet gaf tot het toerisme. Tevens was hij de oprichter van de smalspoorweg Landquart-Davos AG. Op verschillende plaatsen staan herdenkingsborden die hieraan herinneren.

Slagroom

In Davos bevinden zich talrijke winkels. De grote supermarkten Coop en Migros hebben ook een restaurant, waar tegen redelijke prijzen eenvoudige maaltijden verkrijgbaar zijn. Pas op, als je een Rahmschnitzel bestelt krijg je daadwerkelijk een schnitzel met een dot slagroom! De pizzeria La Carretta bij station Davos Platz oogt wat smoezelig, maar het eten was prima. Aan de wand hingen foto’s van meerdere Amerikaanse presidenten die er hadden gegeten, ongetwijfeld om de VIP-diners tijdens het World Economic Forum te ontvluchten. Er zijn in Davos talloze mogelijkheden tot winterwandern. De leukste wandelingen zijn die langs het riviertje Landwasser en de Hohe Promenade met mooi uitzicht op de stad.

Winterwandern op de Schatzalp © Remco de Wit

Terug in de tijd op de Schatzalp © Remco de Wit

Het beroemde kerkje van Sertig Dörfli © Remco de Wit

Sertigtal is een prachtig wandelgebied © Remco de Wit

IJshockey is populair bij de jeugd © Remco de Wit

Vliegveld

Net als Arosa, dat aan de andere kant van de berg ligt, beschikte Davos vroeger over een eigen vliegveld. Dat bevond zich op het Matta-terrein, dat tegenwoordig in gebruik is als golfbaan. Vanaf 1919 landden er vliegtuigen. Legendarisch was een opzettelijke noodlanding in 1927, toen het toestel met behulp van een schuur tot stilstand kwam. In de vijftigerjaren maakte Swissair enige tijd gebruik van het vliegveld om wintersporttoeristen naar Davos te vervoeren. Dat gebeurde ook door Flugtaxi AG Davos met een Stinson. Het vliegveld was tot 1959 in gebruik.

Belle Epoque

Een populair uitstapje in Davos is de tocht per kabelspoor naar het zonneplateau Schatzalp, met de klemtoon op de tweede lettergreep. Het is daar een oase van rust met zeer beperkte skimogelijkheden, maar uitgebreide wandelpaden door een besneeuwd sprookjeslandschap. Je waant je terug in de tijd bij Hotel Schatzalp uit het Belle Epoque, waar men vroeger kon kuren in ligstoelen. Alles staat er in het teken van Thomas Mann en zijn beroemde boek. Op de Schatzalp houdt men van puur natuur. Er zijn geen sneeuwkanonnen en men neemt voorlief dat het wintersportseizoen dan wat korter kan duren.

Zijdal

Een geliefd zijdal bij Davos is het Sertigtal. De bus brengt je in 26 minuten naar het berijdbare eindpunt van het vrijwel onbewoonde dal. Bij Sertig Sand kun je lopend verder het dal in naar de bevroren waterval. Een prachtige wandeling in een glorieus landschap. Eenmaal terug in Sand kun je langlaufend of wandelend terug naar Davos. Of ga lekker genieten van de zon op het terras en bestel Heisse Schokolade en Apfelstrudel mit Vanillesauce bij het kindvriendelijke restaurant Walserhuus. Een echte aanrader met een smaakvol interieur. Als je de terugreis te lang vindt, stap je onderweg weer op de bus, die in een mum van tijd weer bij het beginpunt is.

Skiën vlak boven Davos © Remco de Wit

Cabinebaan naar de Pischa © Remco de Wit

Sprookjesachtig wandelgebied op de Pischa © Remco de Wit

Zilverdistel © Remco de Wit

Restaurant Teufi in het Dischmatal © Remco de Wit

Zweefbaan

De Fluelapas naar het Unterengadin is ’s winters afgesloten voor het verkeer. De bus rijdt van Davos Dorf tot aan het dalstation van de Pischabahn aan het begin van de Fluelapasstrasse. Vandaar ga je met de zweefbaan naar de berg Pischa op een hoogte van 2.500 meter. Primair een wandelberg in ongerepte natuur. Je kunt een rondwandeling maken, afdalen naar het dal of een pittige tocht van zes kilometer naar het uitzichtpunt Hüreli. Onderweg staan op verschillende plekken bankjes op ski’s, die tijdens sneeuwval weggehaald worden. Hotel-restaurant Pischa biedt vanaf het terras een panoramablik over de besneeuwde Alpentoppen.

Populair

Een ander populair uitstapje voor wandelaars en langlaufers is het Dischmatal. Vanaf het station van Davos Dorf brengt de bus je naar Teufi. Het dal is verder verboden voor auto’s, maar te voet kun je nog een flink eind via Gadmen en Jenatschalp naar Dürrboden. Een prachtige wandeling, die het beste gemaakt kan worden rond het middaguur. Hoge bergen aan weerskanten zorgen ervoor dat het dal al snel in de schaduw ligt. Het lijkt wel of tijdens lunchtijd alle wandelaars en langlaufers zich verzamelen bij Restaurant Teufi voor een voedzame maaltijd. Het was er gezellig druk in een ontspannen ambiance.

Jakobshorn

De cabinebaan naar de Jakobshorn begint vlak achter het station van Davos Platz. Je zweeft eerst naar Ischalp, vanwaar er in de ochtend een magnifiek zicht is op de stad. De tweede kabelbaan brengt je naar de Jakobshorn op een hoogte van 2.590 meter. Dit is een van de populairste skigebieden. Het is er een drukte van belang met allerlei stoeltjesliften, buckelpistes en lange afdalingen tot in de stad. Op de berg staan twee hoge masten, die er een beetje mysterieus uitzien. Het zijn kanonnen, waarmee na sneeuwval bewust lawines worden opgewekt. Een bulldozer schuift de naar beneden gekomen sneeuw weg, zodat er weer veilig geskied en gewandeld kan worden. Verschillende restaurants met harde muziek verzorgen de inwendige mens. De drukte kun je wandelend ontvluchten door verder omhoog te klimmen naar een bevroren meer met een indrukwekkend uitzicht.

Skicircus op de Jakobshorn © Remco de Wit

Paraglider boven Davos © Remco de Wit

Kinderskiklas Davos © Remco de Wit

Rhätische Bahn richting Landquart © Remco de Wit

Skicapriolen op de Jakobshorn © Remco de Wit

Storing

Aan al het moois komt een eind. Na ruim een week ging het per trein terug naar Zürich-Flughafen. Je kunt daar al een dagdeel voor je vlucht de koffers kwijt, maar de doe-het-zelf bagage drop-off gaf helaas meerdere keren een storing. Je ziet dan direct de kwetsbaarheid van het systeem. Er was te weinig personeel om het probleem adequaat te tackelen. De rij wachtenden groeide snel. Uiteindelijk sprongen de rode lampjes weer op groen. Na wat gewinkeld en rondgekeken te hebben, verliep de security controle vlot. De HB-JVZ, een ruim 13 jaar oude Embraer 195 van Helvetic, stond al vroeg klaar bij Gate A81. Voordeel van een kleiner toestel is dat het boarden lekker snel gaat. Helvetic beschikt over 16 toestellen van het type Embraer190/195. De vliegtuigen worden regelmatig ingehuurd door Swiss.

Pushback

De cabine heeft een 2-2-configuratie en zag er netjes uit met Swiss doekjes aan de bovenkant van de stoelen. De vlucht was vrijwel vol. De stoelen zaten prima en iets beter dan die van de A220. Ze waren voorzien van twee oplaadstations en een tableau en klem voor telefoon of iPad. De safetycard was uiteraard van Helvetic, het andere documentatiemateriaal van Swiss. Om 17.34 uur vond de pushback plaats, waarna het toestel tien minuten later in take-off ging vanaf starbaan 28. De service aan boord was identiek aan die op de heenvlucht. Via Stuttgart, Frankfurt en Dortmund vlogen we het Nederlandse luchtruim in om na ruim vijf kwartier te landen op de Zwanenburgbaan. Daarmee kwam een einde aan een heerlijk zonnig en windstil verblijf en rustige vluchten in de voorjaarsvakantie.