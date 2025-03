Amerikaanse F-18’s bombarderen erop los

Amerikaanse F-18’s hebben verschillende aanvallen uitgeoefend in Jemen. President Donald Trump zet zijn ultimatum kracht bij: ‘hell will rain’.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds zaterdagavond een reeks luchtaanvallen bevolen op door Houthi’s gecontroleerde gebieden in Jemen. Hij beloofde ‘overweldigende dodelijke kracht’ te gebruiken totdat de door Iran gesteunde rebellen stoppen met hun aanvallen op de internationale scheepvaart. Nu blijkt dat gekomen te zijn in de vorm van een grootscheeps bombardement door F-18’s vanaf het vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower. De Houthi’s melden dat bij de aanvallen minstens 31 mensen zijn omgekomen en 101 gewond zijn geraakt.

Trump verklaarde op sociale media dat Amerikaanse strijdkrachten gericht aanvallen uitvoeren op militaire bases, leiders en raketverdedigingssystemen van de rebellen. ‘Geen enkele terroristische macht zal Amerikaanse commerciële en marineschepen verhinderen vrij te varen over de waterwegen van de wereld,’ aldus Trump. Hij waarschuwde Iran om de steun aan de Houthi’s te staken en dreigde het land ‘volledig verantwoordelijk’ te houden voor hun acties.

Volgens ooggetuigen troffen de luchtaanvallen onder andere de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada, een belangrijk Houthi-bolwerk. Ook werden aanvallen gemeld in Hodeida, Bayda en Marib. Online verschenen beelden van rookpluimen boven het luchthavencomplex van Sanaa.

Een Amerikaanse functionaris verklaarde dat de luchtaanvallen nog zullen doorgaan, terwijl de Houthi’s zweren zich niet te laten afschrikken en terug te slaan. Of bij deze bombardementen alleen F-18’s ingezet zullen worden is nog onduidelijk. Eerder zetten de VS al grote strategische bommenwerpers zoals de B-52 in tegen doelen in Jemen.