Astronauten klaar voor terugreis uit ISS

Na maanden worden twee Amerikaanse astronauten eindelijk opgehaald uit het ISS. Een ruimtecapsule van SpaceX is vanochtend aan het ruimtestation gekoppeld.

De ruimtecapsule van SpaceX en NASA die twee Amerikanen terug naar aarde moet brengen is na een succesvolle vlucht aangekoppeld aan het ruimtestation. Aan boord bevond zich ook een nieuwe groep astronauten. ‘Crew 10’ bestaat uit twee Amerikanen, een Japanner en een Rus. Zij nemen de plaats in van Suni Williams en Barry Wilmore.

Terugkeer na maanden

De missie van Wilmore en Williams begon in juni en had oorspronkelijk iets meer dan een week moeten duren. Door problemen met de Boeing-capsule waarmee zij zouden terugkeren, zaten zij sindsdien vast aan boord van het ruimtestation. Vrijdag werd een Falcon 9-raket met een Dragon-capsule gelanceerd. Deze kwam vanochtend iets na 5:00 Nederlandse tijd aan bij het ruimtestation. Het plan is dat de twee woensdagochtend nog deze morgen met een andere capsule terugkeren naar de aarde en landen voor de kust van Florida. Deze capsule is al enkele maanden aan het ISS gekoppeld.

Boeing

Aanvankelijk zouden de Amerikaanse astronauten met een vaartuig van Boeing terugreizen naar aarde. Tijdens de koppeling van Boeing’s Starliner op 6 juni ging er echter van alles mis. Vijf van de 28 stuurraketjes deden het niet en er lekte helium. Sindsdien is het vertrouwen in Boeing geslonken en heeft SpaceX deze rol overgenomen. Het aankoppelen van een ruimtecapsule aan het internationale ruimtestation vereist uiterste precisie. SpaceX heeft een simulatie ontwikkeld waarin gebruikers zelf kunnen ervaren hoe uitdagend het is om een capsule aan het ISS te koppelen.