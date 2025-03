De korte periode van de Boeing 757 bij Transavia

Al sinds de jaren zeventig is de Boeing 737 de ruggengraat in de Transavia-vloot. Maar in de jaren 90 kreeg die ruggengraat versterking in de vorm de Boeing 757, die Transavia kon inzetten op zowel populaire Europese zonbestemmingen als bestemmingen in Azië en oostelijk Afrika.

In eerste instantie werden er drie toestellen besteld bij Boeing. Als registratie werd PH-TKA, TKB, en TKC gereserveerd in het burgerluchtvaartregister. De aflevering van de eerste twee machines stond gepland in het voorjaar van 1993, de derde begin 1994.

Geen geduld

Zoveel geduld had Transavia echter niet. In 1991 ging de airline op zoek naar een paar tijdelijke 757’s. Die werden gevonden bij het Britse Entrepot Aircraft Ltd in de vorm van twee voormalige Air Europe 757’s. In het voorjaar van 1992 konden deze machines aan de vloot worden toegevoegd. Omdat voor de registratie van de bestelde 757’s de lettercombinatie TK was gekozen, werden de inhuurmachines getrakteerd op de laatste twee letters van het alfabet en dus PH-TKY en TKZ geregistreerd. Doordat Transavia op dat moment zelf nog niet beschikte over bevoegde cockpitcrews voor dit vliegtuigtype, zaten bij de beide machines voornamelijk Air Holland-vliegers op de bok die via een uitzendbureau werden ingehuurd. Air Holland verkeerde in die periode zelf in zwaar weer en de detachering van cockpitpersoneel aan Transavia vormde een financiële meevaller voor dat bedrijf. Transavia-Boeing 757-200 PH-TKY © Guido Wolfs Transavia-Boeing 757-200 PH-TKY © Guido Wolfs

Weer retour

In dat eerste 757-jaar van Transavia vlogen de “Yankee” en de “Zulu” voornamelijk vanaf Schiphol in het kleurenschema van die tijd. Het bestond uit een witte romp met achter de cockpit een groene T van waaruit een vijftal groene strepen onderlangs de ramen helemaal tot achteraan de kist doorliep. In de staart stond de naam Transavia schuin omhoog.

Het werk voor de TKY en TKZ bij Transavia zat erop toen de TKA en de TKB vanuit de Boeing-fabrieken naar Schiphol kwamen. Transavia’s beide “eerstelingen” gingen weer retour naar de leasemaatschappij in Groot-Britannië. Transavia-Boeing 757-200 PH-TKZ © Peter van Stelle

Ballenbak

Nu had Transavia dan eindelijk haar eerste twee eigen 757’s binnen. In 1994 kwam de PH-TKC als derde de vloot versterken. Deze kist was in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in de VS, getooid in het standaard Transavia-kleurenschema met oranje ballen en “Hofleverancier K.N.V.B.”-stickers. In dat jaar was de 757 van Transavia ook wekelijks op Maastricht te bewonderen op de woensdagvlucht naar Las Palmas. En laat ondergetekende toevallig nou net in datzelfde jaar een vakantie naar Gran Canaria geboekt hebben. Op de heenweg zaten we in de “ballenbak”, terwijl de “Alpha” de terugvlucht mocht vliegen. Zo kregen de Transavia 757’s een mooie personal touch voor mij. Transavia-Boeing 757-200 PH-TKA WK2004-livery © Roel Frunt

Niet genoeg

Drie fabrieksnieuwe 757’s bleek niet genoeg te zijn voor Transavia. Een vierde werd besteld. Het werd de PH-TKD, die in 1996 is afgeleverd. Daarmee leek een einde te komen aan de 757-honger van de luchtvaartmaatschappij. Als enige van de 757’s ging de PH-TKD een paar keer op winterlease. De eerste keer zocht de “Delta” in de winter 1996/1997 de kou van Canada op om als C-GTSR voor Air Transat te vliegen. De tweede keer had haar baasje een huurder onder de warme zon uitgezocht. In de winter van 1998/1999 mocht de machine zich een half jaartje het zweet uit de naad vliegen voor het Mexicaanse TAESA als XA-TMU. Uiteindelijk is deze 757 verkocht aan Air Finland als OH-AFI waarna Transavia haar tussen april en september 2007 weer van Air Finland huurde in volledige Air Finland-kleuren. Transavia-Boeing 757-200 PH-TKD © Peter van Stelle

Niet zo’n geweldige Kerstavond

Een ongelukkig moment was er voor de PH-TKC toen die niet zo’n geweldige Kerstavond beleefde in 1997. Tijdens de landing op de Zwanenburgbaan van Schiphol had deze 757 flink last van de stormwind die die avond dwars over de baan joeg. Het toestel kwam neer op het rechteronderstel, waarna het hard op het neuswiel klapte. Dat brak vervolgens af. Onbestuurbaar schoof de “Charlie” een flink eind verderop op twee pootjes het gras in. Daar kwam de 757 tot stilstand. Alle inzittenden wisten ongedeerd via de glijbanen het toestel te verlaten.

De vijfde

In april 2000 kwam er toch nog een vijfde exemplaar in de vloot, zij het alleen maar voor de zomer. Het betrof de voormalige Air Holland Boeing 757 PH-AHP, die voor deze gelegenheid ook in Transavia-kleuren gespoten werd die inmiddels alweer enige tijd uit de zogenaamde komkommerlivery bestond, een vanaf de voorzijde smal beginnende groene streep, die naar achter breder uitliep en zo de vorm van een komkommer aannam. Natuurlijk zorgde het Transavia-groen dan voor de finishing komkommer-touch. Op de staart stond een vijftal omhoog lopende strepen waarvan de onderste vier in groen en de bovenste in zwart.

In stilte

In 2003 kwam helaas de ommekeer. De Boeing 737-800 voldeed blijkbaar prima als opvolger van niet alleen de B737-300 maar ook van de B757. Dat jaar huurde Transavia echter alsnog twee andere 757’s in die de in december 2002 uitgeschreven PH-TKD en de in maart 2003 uitgeschreven PH-TKA vervingen. Het waren niet de minste: van het Duitse Condor werden twee Boeing 757-300’s, D-ABOF, en de D-ABOH, gehuurd voor de zomer. De machines behielden weliswaar hun Condor-schema zij het wel met Transavia-staart en -logo. In het najaar van 2003 werden ze weer geretourneerd aan de eigenaar, die inmiddels was overgegaan in Thomas Cook.

Transavia-Boeing 757-300 D-ABOH © Peter van Stelle

Transavia-Boeing 757-300 D-ABOH © Roel Frunt

Transavia-Boeing 757-300 D-ABOF © Peter van Stelle

Transavia-Boeing 757-300 D-ABOF © Guido Wolfs

Transavia-Boeing 757-300 D-ABOH © Guido Wolfs

Met de uitfasering van de TKC in december 2003 verdween de allerlaatste Transavia Boeing 757 van het toneel en werd het 757-tijdperk bij Transavia in stilte afgesloten. Met de tijdelijke inhuur in 2007 van de OH-AFI, de ex-PH-TKD, kregen Transavia-passagiers dus toch nog een keer de kans om bij deze maatschappij in een 757 te vliegen.

Na de uitfasering

De meeste voormalige Transavia-757’s zijn heden ten dage nog steeds actief. De PH-TKY vloog na de uitfasering bij Trans eerst nog voor diverse luchtvaartmaatschappijen in China, Canada, en Zuid-Amerika alvorens in 2012 tot vrachtkist te worden omgebouwd en als N977FD haar kunsten voor Fedex te vertonen. Helemaal goed ging dit niet want in oktober 2023 maakte het vliegtuig een gear up landing in Chattanooga, Tennessee. De 757 liep hierbij een dusdanige schade op dat zij ter plekke is gesloopt.

De PH-TKZ doorliep na uitfasering bij Transavia nagenoeg hetzelfde traject als zusje “Yankee” qua eigenaren, met dat verschil dat dit vliegtuig nog steeds actief is bij Fedex als N978FD.

De PH-TKA werd evenals de PH-TKB aan de Nieuw-Zeelandse luchtmacht verkocht waar ze, na verbouwing tot combi nu als respectievelijk NZ7571 en NZ7572 door het leven gaan.

De PH-TKC heeft na haar uitfasering nog diverse eigenaren gekend. In 2012 ging ze als G-LSAN voor Jet2 Holidays aan de slag. In november 2024 maakte ze haar laatste vlucht voor deze Britse toko. De 757 werd vervolgens naar St-Athan overgevlogen voor ontmanteling.

Transavia-Boeing 757-200 PH-TKC © M. Schepers

Transavia-Boeing 757-200 PH-TKC © Guido Wolfs

Transavia-Boeing 757-200 PH-TKC © Guido Wolfs

De PH-TKD kreeg na haar tijd bij Transavia een keur aan nieuwe baasjes om voor te vliegen, waaronder het eerder genoemde Air Finland. Sinds 2021 staat ze als RA-73029 geregistreerd op naam van Azur Air.

De PH-AHP vloog zich tot 2011 nog als passagierskist voor diverse maatschappijen een slag in de rondte. In dat jaar werd zij omgebouwd tot freighter. Nu vliegt ze pakketjes voor Fedex als N939FD.

De B757-300 D-ABOF vliegt momenteel voor Skyline Express Airline als UR-SLB.

En de D-ABOH tot slot staat na Thomas Cook weer opnieuw op naam van de Condor Flugdienst en vliegt nog altijd vakantiegangers vanuit Duitsland in de rondte.