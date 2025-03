Nieuwe “Schiphol-trein” dit weekend van start

Zaterdagochtend arriveerde voor het eerst de Arriva-sprinter die Zwolle voortaan ‘s nachts met Schiphol verbindt. Dit markeert de start van een extra nachtelijke verbinding met Schiphol.

De nieuwe nachttrein van Arriva kwam zaterdagochtend om 02:41 uur op tijd aan op Schiphol. Na een korte stop keerde de trein terug naar Zwolle, waar hij met enkele minuten vertraging aankwam. Onderweg stopte deze op de stations van Lelystad Centrum, Almere Centrum en Amsterdam Centraal.

De nieuwe nachttrein vertrekt elke vrijdag- en zaterdagnacht om 01:21 uur vanuit Zwolle en komt een uur en twintig minuten later, om 02:41 uur, aan op Schiphol. Enkele minuten later, om 02:45 uur, vertrekt het voertuig weer richting het oosten van het land. De Arriva-sprinter arriveert om 04:01 uur in de Overijsselse hoofdstad. Op zaterdag rijdt de trein op de terugweg niet verder dan Lelystad.

De trein rijdt op basis van subsidies van de Flevolandse gemeenten. Reizigers die mee willen, betalen €5, €10 of €15 euro, afhankelijk van de reisafstand. Het is niet mogelijk met een OV-chipkaart in te checken. Deze route is een aanvulling op de bestaande nachttrein tussen Groningen en Schiphol, die behalve de eerdergenoemde haltes, ook stopt in Assen.

Bezwaar

Vorige maand diende de NS nog bezwaar in. Het bedrijf benadrukte de nachtelijke trein naar Schiphol niet te willen tegenhouden, maar Arriva moest wel volgens de regels spelen. Met het bezwaar wilden de Nederlandse Spoorwegen toetsen of dat ook de realiteit was. Enkele weken geleden maakte Arriva bekend de trein desondanks toch te laten rijden. ‘We gaan gewoon beginnen, opdrachtgevers Almere en Lelystad hebben geen bezwaar gemaakt.’

