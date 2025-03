Airbus aast op grote Poolse bestelling

Airbus heeft 84 Airbus A220’s aangeboden aan LOT Polish Airlines. De luchtvaartmaatschappij is al langer op zoek naar nieuwe vliegtuigen.

Benoit de Saint-Exupéry, VP verkoop commerciële vliegtuigen bij Airbus, bevestigde afgelopen weekend dat de fabrikant een voorstel heeft gedaan. ‘Ons bod omvat zowel de A220-100 als A220-300. Voor zover we weten wil LOT de aanbesteding snel afronden, het liefst binnen enkele maanden’. De vicepresident stelt dat hoe sneller de beslissing wordt genomen, hoe beter dat is voor de airline. Ondertussen voert LOT ook nog gesprekken met Embraer over de mogelijke aankoop 84 Embraer E2’s.

Het bod van Airbus volgt een jaar nadat het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken aankondigde de fabrikanten te gaan benaderen om te praten over nieuwe vliegtuigen. ‘Het bedrijf wordt geconfronteerd met de beslissing om de samenwerking met de huidige vliegtuigleverancier (Embraer) in het regionale segment voort te zetten of over te schakelen naar een concurrerend platform (Airbus)’, aldus het ministerie in 2024.

Vloot

LOT beschikt momenteel over 86 vliegtuigen. Meer dan de helft van de vloot bestaat uit Embraer-toestellen. Na de aankondiging van het ministerie sloot de maatschappij een overeenkomst met Azorra Aviation voor het leasen van drie Embraer 195-E2’s. De machines vliegen sinds afgelopen zomer voor de Poolse airline. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen lijkt het een logische stap voor LOT om de 84 nieuwe vliegtuigen bij de Braziliaanse fabrikant te bestellen.