Belgische defensie neemt oude vliegbasis in gebruik

Net als in Nederland is de Belgische defensie op zoek naar meer ruimte om te kunnen oefenen. De regering heeft daarom besloten een voormalige vliegbasis weer in gebruik te nemen.

Het gaat om vliegveld Ursel, dat op slechts elf kilometer van de Nederlandse grens ligt. Het luchtvaartterrein wordt gebruikt door general aviation-vliegtuigen en incidenteel ook door de Belgische luchtmacht. Zo landde er in 2023 tijdens een oefening nog een Airbus A400M. Plannen van de vorige Belgische regering om een nieuwe legerbasis bij Geraardsbergen, ten westen van Brussel, te bouwen zijn geschrapt.

Vliegveld Ursel had altijd al de voorkeur van de Belgische defensie. Defensie heeft daar namelijk veel ruimte en een start- en landingsbaan van bijna drie kilometer lang tot haar beschikking. Zowel de land- als luchtmacht zijn zeer geïnteresseerd in het terrein. De landmacht kan de groene omgeving goed gebruiken, terwijl de luchtmacht vanzelfsprekend baat heeft bij de lange baan. Het luchtvaartterrein bij Ursel heeft al veel militaire kenmerken omdat het een voormalig reservevliegveld van de NAVO is. Het terrein werd tussen 1952 en 1955 aangelegd. In 1993, na de val van het IJzeren Gordijn, was de basis niet meer van strategisch belang en werd die buiten gebruik gesteld.

Investeren

De huidige Belgische regering wil graag meer investeren in haar defensie. Zo is het besluit om vliegbasis Koksijde, aan de kust, te sluiten teruggedraaid. De basis wordt daarentegen juist uitgebreid. In februari stelde Theo Francken, Belgische minister van Defensie, dat het land ook de NAVO-norm van 2% wil bereiken. Er zouden onder andere meer F-35’s worden besteld. Ook moet een nieuw transportvliegtuig worden geïntroduceerd, dat kleiner is dan de Airbus A400M.