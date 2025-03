Geen hangar maar tent op Vliegbasis Eindhoven

Geen hangar maar een tent. Dat is binnenkort het nieuwe onderkomen voor de Gulfstream van Defensie op Vliegbasis Eindhoven. De zakenjet krijgt een tijdelijk alternatieve stalling.

Op Vliegbasis Eindhoven wordt een grote tent geplaatst die de komende jaren zal dienen als hangar voor de Gulfstream G650 van het ministerie van Defensie. De tent, met een rond dak, krijgt een hoogte van ongeveer dertien meter, een breedte van veertig meter en een lengte van 33 meter. De tijdelijke oplossing is nodig totdat er op de vliegbasis nieuwe hangars zijn gebouwd. Vergelijkbare tenten worden meestal gebruikt voor evenementen, zoals bijvoorbeeld op het popfestival Pinkpop. Wanneer de tijdelijke tent precies wordt geplaatst, is nog niet bekend.

In de regen

De Gulfstream G650, die in 2023 werd aangeschaft, wordt ingezet om de politieke, militaire en ambtelijke top van Defensie te vervoeren, onder andere naar risicovolle missiegebieden. De zakenjet wordt daarnaast regelmatig gebruikt door ministers en staatssecretarissen. Een woordvoerder van de vliegbasis legde tegenover het Algemeen Dagblad uit dat het toestel momenteel altijd buiten staat. ‘Ook voor een vliegtuig is dat natuurlijk minder goed. We hebben dus gekozen voor een tent om hem daar in te zetten. Dan staat-ie droog’. De woordvoerder onderstreept dat de tent uitsluitend voor stalling is bedoeld. ‘Het is geen in- en uitstapplek’.

Nieuwe hangar

Hoe lang de tent het onderkomen voor de Gulfstream blijft is nog niet precies bekend. Wel heeft de gemeente Eindhoven deze week een vergunning verleend voor een periode van maximaal tien jaar. De tijdelijke oplossing blijft in ieder geval staan totdat er over een paar jaar nieuwe hangars zijn gebouwd voor de C-390, het transportvliegtuig dat de Hercules C-130 zal vervangen. Defensie heeft vijf C-390’s besteld bij de Braziliaanse fabrikant Embraer. De eerste nieuwe transportvliegtuigen worden in 2027 verwacht. De C-390 is groter dan de C-130. Een van de vrijgekomen hangars van de Hercules kan dan worden gebruikt voor de Gulfstream, aldus de woordvoerder van de vliegbasis.