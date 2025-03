Passagiers na 8 uur vliegen terug bij af

De passagiers van Eurowings-vlucht EW9250 afgelopen zaterdag kregen te maken met een onverwachte wending in hun reis naar Tromsø. Na een vlucht van bijna acht uur landden ze uiteindelijk weer op de luchthaven van vertrek in Düsseldorf.

De Airbus A320, registratie D-ABHG, vertrok vanaf de luchthaven van Düsseldorf en vloog noordwaarts, tot het toestel zich in de buurt van Tromsø bevond. De piloten besloten koers te zetten richting de luchthaven van Rovaniemi, in Finland. Na daar nog geen uur aan de grond te hebben werd de reis naar de Noorse stad hervat. Opnieuw maakte de Airbus in de buurt van Tromsø een bocht. Dit keer vloog de machine richting het zuiden, om enkele uren later met dezelfde passagiers weer op Düsseldorf Airport te landen.

De reden voor de bijzondere vlucht was het weer. In Tromsø waren de temperaturen namelijk onder het vriespunt en viel er veel sneeuw. Ook waaide het nog eens heel hard. Bij de eerste nadering van de D-ABHG was er sprake van windvlagen van wel 48 knopen, ongeveer 89 kilometer per uur. In Nederland zou in een dergelijk geval sprake zijn van windkracht 10 op de schaal van Beaufort. Bij de tweede nadering was de windsnelheid iets afgenomen, maar nog steeds boven de veertig knopen. Zondagochtend vloog het toestel opnieuw richting Tromsø en landde bij de eerste poging.

Groenland

Elders op het noordelijk halfrond, in Groenland, hebben ze soms ook last van dergelijke problemen. De nieuwe verbinding tussen Nuuk, de hoofdstad van Groenland, en Kopenhagen verloopt nog niet zonder problemen. Onlangs haalde de route al twee keer het nieuws omdat de A330-800 van de maatschappij, registratie OY-GKN, zonder te zijn geland moest terugkeren naar Denemarken. In beide gevallen speelde het weer de vluchtoperaties in Nuuk parten.