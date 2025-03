United Airlines verbant agressieve reiziger

Christopher Crittenden was donderdag op de luchthaven van Washington Dulles toen hij hoorde dat zijn United-vlucht was geannuleerd. Zijn reactie op het nieuws had grote gevolgen.

Crittenden werd vooral boos nadat bleek dat hij niet op een andere vlucht kon worden geboekt omdat die helemaal vol zat. Wat de 54-jarige man vervolgens deed werd door een omstander op beeld vastgelegd. Op de korte video is te zien hoe hij bij een gate op de luchthaven, waarvan de volle vlucht zou vertrekken, naar een United-medewerker loopt en hem met zijn vuist in het gezicht slaat. Het slachtoffer valt vervolgens op de grond.

De agressieve reiziger werd vervolgens door de politie gearresteerd. Hij wordt nu beschuldigd van mishandeling en wanordelijk gedrag. De man die werd aangevallen werd na het incident naar een ziekenhuis gebracht. United heeft in een verklaring laten weten dat Crittenden van alle vluchten van de maatschappij is verbannen. Een Amerikaanse vakbond voor luchtvaartmedewerkers onderstreepte naar aanleiding van het incident hoe belangrijk veiligheid is voor het personeel. ‘Onze leden verdienen een werkplek waar ze zich kunnen richten op het leveren van uitstekende klantenservice, en niet een werkplek waar ze bang zijn om aangevallen te worden door passagiers’, aldus de bond.

A Man has been banned from flying United after he knocked out a passenger service agent at Dulles International Airport Thursday night.



The gate agent was transferred to a local hospital by the Airports Authority's fire and rescue department.



United Airlines passenger… pic.twitter.com/oJzouv2sLP— FL360aero (@fl360aero) March 16, 2025

Agressie

Vorige maand moest een Pegasus Airlines-vlucht nog uitwijken door vier ruziënde passagiers. Een discussie over de oorlog in Oekraïne veranderde al snel in een fysieke ruzie. Vlucht PC230 van Antalya naar Astana vloog op dat moment al boven Azerbaijan en keerde terug naar Turkije. Alle vier personen riskeren een forse boete voor het laten uitwijken van een vliegtuig. Ongeveer twee uur nadat de verstoorders van boord waren gehaald kon de reis worden voortgezet.