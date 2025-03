‘Bijzondere ervaring’ voor toekomstige Transavia-piloten

Student-piloten van Transavia’s eigen vliegopleiding hebben bij E-Flight Academy op vliegveld Teuge voor het eerst gevlogen in een volledig elektrisch vliegtuig.

Tijdens het bezoek aan E-Flight Academy kregen de toekomstige Transavia-piloten inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zuiniger vliegen en de rol die zij hier als piloot in kunnen spelen. Als kers op de taart maakten ze een introductievlucht in een van de volledig elektrische Pipistrels van de vliegschool. ‘Deze ervaring gaf hen een concreet beeld van de toekomst van de luchtvaart en hoe zij kunnen bijdragen aan schoner, stiller en zuiniger vliegen’, aldus Transavia.

E-Flight Academy is de eerste Nederlandse vliegschool die volledig elektrische lesvluchten uitvoert. Via Transavia Ventures is de airline al langere tijd bij het initiatief betrokken. Transavia zegt de introductie van elektrisch vliegen binnen de eigen vliegopleiding als een belangrijke stap in de richting van verduurzaming te zien. In 2022 gingen ook piloten in opleiding van de KLM Flight Academy al eens langs bij de op Teuge gevestigde elektrische vliegschool om te experimenteren met elektrische lesvluchten.

Zelf een vlucht in een elektrisch vliegtuig maken? Dan is dit je kans! Meld je aan voor de open dag van E-Flight Academy die op 5 april op vliegveld Teuge plaatsvindt, vlieg een rondje in de sim en maak kans op een gratis proefvlucht!