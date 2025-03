Delta toont speciaal jasje voor 100e verjaardag

In 2025 viert Delta Air Lines haar honderdste verjaardag en dat wordt gevierd met een speciaal kleurenschema. Bij de nieuwste A350 voeren vooral blauw en zilver de boventoon.

Delta presenteerde de machine afgelopen zondag aan het grote publiek. De Airbus A350-900, registratie N527DN, heeft veel weg van de zustermachines. Toch zorgen de blauwe en zilveren kleuren ervoor dat de machine onmiskenbaar anders is. Behalve het merk op de bekende plek, draagt de machine een sticker waarop ‘100 years’ te zien is met een zilverkleurig Delta-logo in de laatste ‘0’.

De staart is afgewerkt met een combinatie van zilveren, middernacht- en koningsblauwe banden die, met het uiteinde van de staart mee, omhoog vloeien. De staart lijkt echter sterk op andere Delta-staarten, met als enige verschil de kleuren. Verder hebben de motoren dezelfde metallic koningsblauwe lak gekregen. Ze zijn enkele tinten donkerder dan de motoren van de zustermachines.

De Airbus A350 is niet de enige. Delta koos er eveneens voor een Airbus A321neo, registratie N589DT, in dezelfde kleuren te spuiten. Het vliegtuig is zelfs al in het nieuwe kleurenschema gespot in de Airbusfabriek te Hamburg. Beide machines zullen in het voorjaar hun intrede doen bij de vloot. ©Delta Air Lines

Sproeien

In 1925 richtte Collett Woolman “Huff Daland Dusters” op in Macon, Georgia. Het bedrijf besproeide gewassen met haar sproeivliegtuigen. Na vijf jaar vertrok Woolman naar Monroe, Louisiana. Daar richtte hij Delta Air Lines op, vernoemd naar de Mississippi-delta die door de zuidelijke Amerikaanse staat stroomt. Hier begon de groei en vanaf 1931 startte de nieuwe airline met passagiersvluchten.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide Delta enorm hard. In 2008 nam de airline het eveneens Amerikaanse Northwest over waardoor ze één van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld werd. In het jaar 2000 richtte Delta SkyTeam op, samen met onder andere KLM. De twee maatschappijen werken nog steeds nauw samen en zijn elkaars belangrijkste partners.