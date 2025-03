Laatste van ‘The Few’ overleden

Laatste piloot die vocht tijdens de Battle of Britain, John ‘Paddy’ Hemingway, is overleden op 105-jarige leeftijd. De laatste van ‘The Few’ is niet meer.

John “Paddy” Hemingway, de laatste nog levende piloot die vocht in de Battle of Britain, is op 105-jarige leeftijd overleden. Hemingway, oorspronkelijk afkomstig uit Dublin, trad als tiener toe tot de Royal Air Force (RAF) voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

‘The Few’

Op 21-jarige leeftijd diende hij tijdens de Battle of Britain, een periode van drie maanden waarin de RAF met beperkte middelen het Verenigd Koninkrijk heroïsch verdedigde tegen een grootschalige aanval van de Duitse Luftwaffe. De piloten die vochten in deze drieënhalve maand durende luchtslag werden bekend als ‘The Few’, naar aanleiding van een toespraak van de toenmalige premier Sir Winston Churchill. ‘Nog nooit in de geschiedenis van menselijke conflicten hadden zovelen zoveel te danken aan zo weinigen’, zei Churchill over hun opoffering in de strijd.

It is with great sadness we announce the passing of John 'Paddy' Hemingway DFC – Last of 'The Few'. We reflect not only on his sacrifices, but the sacrifices of all those who served & fought in WWII.



Paddy, thank you for your service.



Meermaals neergeschoten

De oorlog verliep op zijn zachtst gezegd tumultueus voor ‘Paddy’. Hemingway’s squadron schoot in mei 1940 tijdens een periode van elf dagen 90 vijandelijke vliegtuigen neer en bood luchtsteun tijdens de Slag om Frankrijk. Gedurende de oorlog werd Hemingway vier keer neergeschoten. In augustus 1940, tijdens luchtgevechten, moest hij tweemaal uit zijn Hurricane-jager springen, waarbij hij een keer in de zee bij Essex en een andere keer in een moerasgebied terechtkwam. Het wrak van zijn Hurricane werd in 2019 teruggevonden. In juli 1941 werd Hemingway onderscheiden met het Distinguished Flying Cross, een medaille voor moed en toewijding aan de RAF tijdens operationele missies. Op weg om de onderscheiding van de koning in ontvangst te nemen, crashte zijn Blenheim-vliegtuig bij het opstijgen, waardoor hij zich opnieuw in veiligheid moest brengen. Een derde keer moest hij uit zijn Havoc-nachtjager springen vanwege instrumentfalen in slecht weer. Later landde hij noodgedwongen met zijn Spitfire achter de frontlijn nabij Ravenna, Italië. Italiaanse burgers hielpen hem terug te keren naar de kant van de Geallieerden.

‘Geen held, slechts een soldaat’

In het Verenigd Koninkrijk wordt vol eerbied richting Hemingway gereageerd op het nieuws. Premier Sir Keir Starmer betuigde zijn respect aan Hemingway en verklaarde dat zijn moed, evenals die van alle RAF-piloten, ‘bijdroeg aan het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en het veiligstellen van onze vrijheid’. Ook de Prins van Wales eerde Hemingway en zei: ‘We hebben zoveel te danken aan Paddy en zijn generatie voor de vrijheden die we vandaag de dag genieten. Hun moed en opoffering zullen altijd herinnerd worden.’

In een interview met BBC News in 2023 verklaarde Hemingway dat hij nooit op zoek was geweest naar roem als lid van ‘The Few’. ‘Ik denk niet dat we onszelf ooit als groots zagen’, zei hij. ‘We vochten gewoon een oorlog waarvoor we waren opgeleid’.

De RAF noemt Hemingway’s overlijden ‘het einde van een tijdperk en een aangrijpende herinnering aan de offers die werden gebracht voor vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’.