Tweede Kamer zeer kritisch op Madlener

De krimpplannen die minister Madlener heeft voor Schiphol konden rekenen op kritiek vanuit Brussel. Hijzelf haalt daar ogenschijnlijk zijn schouders bij op; de Tweede Kamer reageert zeer kritisch.

Eerder deze maand werden de krimpplannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de Europese Commissie (EC) teruggewezen naar de tekentafel. Volgens Brussel voldeed het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 van minister Barrie Madlener (PVV) niet aan de zogeheten Balanced Approach. Voordat Schiphol van 500.000 naar 478.000 vliegbewegingen mag krimpen moet volgens de EC eerst nog goed gekeken worden naar de rol van General Aviation en de rol die vlootvernieuwing en innovatie kan spelen bij geluidsvermindering. Vooralsnog is er dus nog geen groen licht voor de geplande krimp die nu al enige jaren op de agenda staat.

In een brief aan de Kamer leek Madlener de kritiek vanuit Europa echter grotendeels weg te wuiven. De minister geeft aan nog te gaan kijken naar de rol die General Aviation speelt maar gaat voorbij aan de andere scrupules van Brussel. ‘Met dit besluit van de Europese Commissie kan het kabinet verder met het herstellen van de rechtspositie van omwonenden van Schiphol, het terugdringen van de geluidbelasting rondom de luchthaven en het wijzigen van het LVB (Luchthavenverkeerbesluit, red.)’, aldus de PVV-minister.

Forse kritiek

Verschillende partijen nemen echter geen genoegen met de toelichting van de minister en reageren zeer kritisch. De Tweede Kamerfracties van VVD, NSC, BBB, CDA en JA-21 uiten zich bezorgd over de plannen van Madlener en grijpen de kritiek vanuit Brussel aan om dit nog eens aan te stippen. Zo wordt door de VVD de nadruk gelegd op de rol van vlootvernieuwing en innovatie. Ook benadrukken verschillende partijen dat krimp geen doel op zich moet zijn maar dat de minister zich op feitelijke geluidsreductie moet richten.

Vooralsnog is het probleem voor Madlener niet opgelost. JA-21 stelt dat er gekeken moet worden naar de voorbereiding op juridische stappen door andere landen als Nederland niet gaat voldoen aan de Balanced Approach. Gezien de geluiden die onder andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen eerder hebben laten horen is dit inderdaad geen ondenkbaar scenario. Naast de praktische bezwaren benadrukken vooral de VVD en het CDA dat zij graag zouden zien dat de minister zijn gewijzigde plannen en reactie naar Brussel eerst langs de Kamer laat gaan. Of minister Madlener hier gehoor aan zal geven moet nog blijken.

De kritiek van deze Kamerfracties wordt onderschreven door BARIN, de koepelorganisatie van de luchtvaart in Nederland. ‘De kritische vragen uit de Tweede Kamer zijn dezelfde vragen die wij hebben. We maken ons grote zorgen dat de door de Commissie aangedragen drie punten geen opvolging vinden door I&W. Dat zou onacceptabel zijn’, aldus BARIN-voorzitter Marnix Fruitema.

Niet verregaand genoeg

Waar de eerder genoemde partijen de problemen die aangestipt worden door Brussel onderschrijven en de minister daarop aanspreken gaan de krimpplannen van Madlener GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren niet ver genoeg. Zo heeft GroenLinks-PvdA er ‘onvoldoende vertrouwen in dat met het maatregelenpakket zoals dat in Brussel is genotificeerd, de doelstellingen voor de hinderreductie zullen worden behaald’. Wel wil de fractie van Frans Timmermans dat er -zoals Brussel ook zegt- meer gekeken wordt naar General Aviation: graag zien zij een ‘verbod of anders een forse reductie van (fossiel aangedreven) privéjets van of naar Schiphol’.