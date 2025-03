Virgin Atlantic werkt aan luchttaxi’s

Virgin Atlantic gaat werken aan de komst van luchttaxi’s in het Verenigd Koninkrijk. De maatschappij van Richard Branson heeft een samenwerking aangekondigd met Joby.

Joby en Virgin Atlantic hebben een strategisch partnerschap gelanceerd om elektrische luchttaxi’s in het Verenigd Koninkrijk te introduceren. De eerste focus ligt op korte luchttaxi-transfers voor luchtvaartpassagiers, zoals ritten tussen luchthavens en stadscentra. Joby zal verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en het onderhoud van de toestellen, terwijl Virgin Atlantic marketing- en lobbyondersteuning biedt. Het akkoord volgt op een bestaande samenwerking tussen Joby en Delta Air Lines, een aandeelhouder van Virgin Atlantic.

Niet alleen voor de superrijken

In eerste instantie willen de partners luchttaxi-verbindingen aanbieden van en naar luchthavens zoals Heathrow en Manchester, belangrijke hubs van Virgin Atlantic. Joby’s volledig elektrische eVTOL kan tot vier passagiers vervoeren met een topsnelheid van 320 km/u. Virgin Atlantic-klanten krijgen de mogelijkheid om een luchttaxi te reserveren via het reguliere ticketingplatform van de luchtvaartmaatschappij. Joby streeft ernaar een netwerk van luchttaxi-landingslocaties op te zetten, waarmee reizigers snel en efficiënt kunnen reizen tegen een prijs die ‘vergelijkbaar’ is met premium taxidiensten. De service zou dus niet alleen voor de superrijken toegankelijk moeten worden.

Samen sterk

Virgin Atlantic wil haar positie als luchtvaartmaatschappij benutten om samen met Joby de regelgevende instanties te benaderen en steun te verkrijgen voor de ontwikkeling van landingsinfrastructuur op belangrijke luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. ‘We zijn verheugd om samen te werken met Joby om emissievrije, korteafstandsvluchten naar luchthavens en steden in het VK te brengen’, aldus Shai Weiss, CEO van Virgin Atlantic. ‘Onze strategische samenwerking combineert Joby’s expertise in ontwerp, techniek en technologie met de kracht van Virgin Atlantic’s merk en klantgerichte ervaring’.