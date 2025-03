A380-piloot krijgt tweede kans na incident

Een voormalige British Airways-piloot, die werd ontslagen nadat hij cocaïne had gebruikt voorafgaand aan een geplande vlucht, is opnieuw aangenomen als piloot.

Een A380-piloot die ontslagen werd vanwege een opzienbarend voorval vliegt weer. Ondanks zijn eerdere misstap heeft hij een baan weten te bemachtigen bij European Cargo, een vrachtluchtvaartmaatschappij gevestigd in Bournemouth. De terugkeer van de piloot in de cockpit leidt tot ophef in de luchtvaartindustrie.

De vlieger in kwestie, Mike Beaton, werd in 2023 door British Airways ontslagen nadat hij had toegegeven voor een vlucht drugs te hebben gebruikt. Het incident vond plaats in Johannesburg, Zuid-Afrika, waar Beaton een avond doorbracht met lokale kennissen en toeristen. Hij zou vervolgens cocaïne van het lichaam van een topless vrouw gesnoten hebben. Hier schepte Beaton over op tegen een collega bij British Airways. Deze heeft dit gemeld bij British Airways, waarna de luchtvaartmaatschappij de geplande terugvlucht naar Londen annuleerde. Na een positieve drugstest werd Beaton op staande voet ontslagen en teruggevlogen naar het Verenigd Koninkrijk.

Kritiek

Ondanks de ernst van het eerdere voorval heeft Beaton nu opnieuw een functie als piloot weten te verkrijgen bij European Cargo. European Cargo bevestigt dat Beaton voldoet aan alle voorschriften van de Civil Aviation Authority (CAA), net als de rest van zijn piloten. De CAA, de Britse toezichthouder voor de luchtvaart, verklaarde dat medische goedkeuring voor een piloot pas wordt verleend als aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Desondanks roept zijn terugkeer vragen op binnen de sector.

Hoewel gevallen van drugs- of alcoholgebruik onder piloten zeldzaam zijn, heeft dit incident de discussie over veiligheidsprotocollen in de luchtvaart opnieuw doen oplaaien. Volgens een anonieme British Airways-captain is het gebruik van middelen door piloten ‘onvoorstelbaar’ en schaadt het de professionele integriteit van de sector ernstig.