Bagagebeleid blijft struikelblok voor Nederlandse reizigers

Voor veel Nederlanders is reizen een geliefde bezigheid, maar een vliegreis boeken brengt vaak lastige keuzes met zich mee. Vooral het bagagebeleid blijkt een bron van verwarring. Uit onderzoek van Parkos onder ruim 4.600 respondenten komt naar voren dat maar liefst 78 procent de bagagevoorschriften van luchtvaartmaatschappijen als onduidelijk ervaart.

Voordat ze op reis gaan, verdiepen veel Nederlanders zich in de voorschriften van hun vliegmaatschappij. Dit loont, want 82 procent zegt redelijk tot volledig op de hoogte te zijn van de bagageregels. Vooral bij het boeken van tickets letten reizigers extra goed op de voorwaarden: 66 procent houdt deze richtlijnen scherp in de gaten. Toch blijven de regels verwarrend; slechts 15 procent vindt dat luchtvaartmaatschappijen helder communiceren over hun bagagebeleid. Een kleine groep (zeven procent) besteedt er juist helemaal geen aandacht aan.

Nederlandse reizigers gaan slim om met hun bagage. Zo geeft 42 procent aan zelden of nooit extra koffers bij te boeken. De voornaamste reden? Kostenbesparing, zegt 28 procent van de respondenten. Ook gemak speelt mee: 23 procent wil de lange wachtrijen bij de incheckbalie en bagageband vermijden. Daarnaast boekt negen procent bewust geen extra bagage om minder tijd op de luchthaven door te brengen, terwijl vier procent aangeeft bang te zijn hun bagage kwijt te raken.

Speelt het bagagebeleid een rol bij de keuze voor een luchtvaartmaatschappij? Voor een deel van de reizigers wel. 22 procent neemt het mee als factor, terwijl 39 procent aangeeft dat het afhangt van de situatie. Voor 35 procent maakt het bagagebeleid weinig uit, en slechts vier procent laat de keuze voor een airline volledig afhangen van de bagageregels.

Ondanks de verwarring rondom de voorschriften, lijken de meeste Nederlandse reizigers goed voorbereid op pad te gaan. 89 procent zegt nooit of bijna nooit problemen te hebben gehad bij het inchecken van hun bagage. Dit suggereert dat een beetje voorbereiding veel stress kan schelen op de luchthaven.