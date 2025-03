Russische Superjet vooruit op eigen kracht

De Superjet SJ-100 kan binnenkort gaan vliegen met Russische motoren. De eerste testvlucht is inmiddels met succes volbracht.

De Russische Superjet SJ-100 heeft zijn eerste testvlucht voltooid met de in eigen land geproduceerde PD-8-motor. Dat maakte Rostec, het Russische staatsconglomeraat voor defensie en industrie, maandag bekend.

De Sukhoi Superjet 100, onlangs omgedoopt tot de SJ-100, speelt een sleutelrol in Rusland’s ambitie om een eigen commerciële luchtvaartindustrie op te bouwen. Dit proces kwam in een stroomversnelling nadat westerse sancties de Russische luchtvaartsector hard troffen. Voor de certificering moet de SJ-100 naar verluidt nog zo’n veertig buitenlandse onderdelen vervangen. Ook moet het toestel daarop nog uitvoering getest worden.

De eerste testvlucht vond maandag plaats in de stad Komsomolsk in het oosten van Rusland. De vlucht duurde ongeveer veertig minuten, en er werd een snelheid van 500 km/u en een hoogte van 3.000 meter bereikt, aldus Rostec. Volgens het bedrijf is de testvlucht een belangrijke stap in de ontwikkeling van een onafhankelijke luchtvaartindustrie in Rusland. ‘De PD-8-motor is een cruciaal onderdeel van ons importvervangingsprogramma en vormt het ‘hart’ van het vliegtuig’, verklaarde Rostec-CEO Sergei Chemezov.

Op de ontstane situatie wordt door de Russen naar eigen zeggen razendsnel ingespeeld. ‘Na 2022 moest de Superjet vrijwel helemaal opnieuw worden opgebouwd’, aldus Chemezov, verwijzend naar de sancties die werden opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne. Ook de bestaande Superjet-vloot in Rusland kan achteraf worden uitgerust met de PD-8-motor, voegde Vadim Badekha, CEO van United Aircraft Corporation (UAC), eraan toe. Dit bedrijf nam vorig jaar het SJ-100-project over na productieproblemen en zorgen over de veiligheid.

Volgens United Engine Corporation-CEO Alexander Grachyov wordt de PD-8-motor naar verwachting dit najaar gecertificeerd.