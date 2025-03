A320 wijkt uit door brand in cabine

Een Hong Kong Airlines-vlucht was donderdag genoodzaakt uit te wijken nadat er tijdens de vlucht brand ontstond in de Airbus A320.

Vlucht HX115 was onderweg van Hangzhou Airport naar de luchthaven van Hong Kong toen op ruim negen kilometer hoogte brand werd geconstateerd in de bagagebakken in de cabine. De piloten besloten daarop direct uit te wijken naar Fuzhou. Het cabinepersoneel gebruikte ondertussen brandblussers en water om het vuur te doven. Op foto’s is te zien dat de bagagebak forse brandschade opliep. Ook is het plafond rond de bak zwart uitgeslagen.

De Airbus landde veilig op de luchthaven van Fuzhou. Het is nog onduidelijk hoe de brand, die in een tas begon, is ontstaan. Mogelijk had de passagier aan wie de tas toebehoorde een elektronisch apparaat, zoals een powerbank, bij zich.

Ongoing ! HongKong Airlines flight HX115 from Hangzhou (HGH) to Hong Kong (HKG) was diverted to Fuzhou, China due to a fire in the overhead luggage compartment in the cabin of the passenger plane during the flight on March 20.



Maatregelen

Het komt vaker voor dat powerbanks, maar ook andere apparaten zoals laptops, in brand vliegen. Eind januari ging in Zuid-Korea nog een Airbus A321 van Air Busan in vlammen op. Het toestel stond op het punt te vertrekken naar Hongkong vanaf Gimhae International Airport toen rond 22.30 uur lokale tijd brand ontstond bij de staart van het vliegtuig. Het vliegtuig raakte onherstelbaar beschadigd. Later werd vastgesteld dat een powerbank de brand had veroorzaakt. Als gevolg kondigde Zuid-Korea een verbod aan voor het vervoeren van powerbanks in de bagagebakken in de cabine. Sinds 1 maart gelden ook strengere regels voor het vervoeren van powerbanks aan boord van Taiwanese airlines.