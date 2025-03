Grondafhandelaar vliegt per ongeluk mee in A321

In Istanbul werd een Airbus A321 van Turkish Airlines klaargemaakt voor een vlucht naar Athene. Het bagageruim werd vervolgens gesloten terwijl er nog iemand in zat.

Medio december laadde de grondafhandelaar bagage in het toestel, registratie TC-JMK. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport sloten zijn collega’s, zonder dat zij wisten dat de man nog binnen was, vervolgens het luik. Hij probeerde tevergeefs de aandacht van anderen te trekken door te schreeuwen om hulp en te kloppen op de deur. Terwijl andere medewerkers dachten dat hij naar het toilet was gegaan, steeg de A321 met de afhandelaar op. Intussen begonnen zijn collega’s zich af te vragen waarom de man zo lang wegbleef. Toen ze de camerabeelden terugkeken ontdekten ze dat ze hem in het ruim hadden opgesloten en maakten een melding van de situatie.

De luchtverkeersleiding nam contact op met de piloot van vlucht TK1843. De crew besloot uit te wijken naar de luchthaven van Izmir, waar de werknemer uit het ruim werd gehaald. De man moest het een uur lang uithouden bij een temperatuur van 25 graden onder nul. Tijdens de vlucht kroop hij tussen de bagage en probeerde hij zich warm te houden met kleding uit de koffers. Hij ontsnapte ternauwernood aan het verliezen van zijn benen. Pas na een behandeling van 3,5 uur in het ziekenhuis kon de man zijn benen weer bewegen.

Rechtszaak

De medewerker ervaart nog steeds de gevolgen van het incident. ‘Nu krijg ik psychologische hulp, ben ik werkloos en ga ik van ziekenhuis naar ziekenhuis’, zei hij tegen een Turkse nieuwszender. De man beschuldigt zijn ex-collega’s van nalatigheid en is een rechtszaak gestart.

United

Het is niet de eerste keer dat een grondmedewerker perongeluk mee vliegt in het ruim van een vliegtuig. In 2017 vond een identiek voorval plaats op een vlucht van Charlotte naar Washington D.C. De vlucht werd namens United uitgevoerd door Mesa Airlines met een Embraer 170. De werknemer zat 1,5 uur lang opgesloten in het ruim.