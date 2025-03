Man bijt medepassagier tijdens vlucht

Op een Delta-vlucht van Atlanta naar Los Angeles vond maandag een incident plaats waarbij een passagier een bijtwond opliep.

Vlucht DL501, uitgevoerd door en Airbus A350-900, was onderweg naar Los Angeles toen een mannelijke passagier een andere reiziger beet en meerdere personen begon te slaan. Nadat hij was overmeesterd werd hij vastgebonden en meldde de crew het incident aan de luchtverkeersleiding. Op de luchthaven van Los Angeles werd de man naar een ziekenhuis vervoerd voor een psychologische evaluatie. De gebeten persoon werd ter plekke behandeld voor de wond. Het is niet duidelijk waarom de man zich agressief gedroeg tijdens de vlucht. De Federal Aviation Administration (FAA) is een onderzoek gestart naar het incident.

Twee jaar geleden vond een soortgelijk incident plaats aan boord van een Southwest 737. Een vrouw probeerde een van de deuren tijdens op 11,2 kilometer hoogte te openen. Toen andere passagiers de intenties van de vrouw doorhadden schoten enkelen van hen het cabinepersoneel te hulp om de vrouw in bedwang te houden. Zij zette daarop haar tanden in de binnenkant van de dij van een reiziger. Uit gerechtelijke documenten bleek dat ze bleef bijten totdat de passagier ‘zijn vingers naar haar kaaklijn werkte in een poging haar bijtactie te laten beëindigen, wat uiteindelijk lukte’. De passagier slaagde erin de vrouw naar de vliegtuigvloer te worstelen. Na de landing werd hij behandeld met een hepatitisinjectie.

Gearresteerd

De actie van de vrouw dwong de bemanning tot een tussenlanding in Little Rock. Toen de politie haar uit het toestel wilde verwijderen begon ze hard met haar hoofd op de vliegtuigvloer te slaan en zei dat ‘Jezus haar vertelde naar Ohio te reizen en de deur tijdens de vlucht te openen’. De vrouw reisde alleen, zonder bagage, en had niemand verteld dat ze de vlucht nam. Tegen de autoriteiten verklaarde ze dat ze moeite had met ademen en daarop besloot haar stoel te verlaten, ze werd ‘erg angstig en zou die dingen normaal gesproken niet hebben gedaan’.