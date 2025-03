Nieuw leven voor Fokker 100

De laatste Fokker 100 Montenegro Airlines, dat in 2020 failliet werd verklaard, heeft een nieuwe eigenaar gevonden met bijzondere plannen voor het vliegtuig.

Montenegro Airlines ging aan het eind van 2020 failliet als gevolg van de coronacrisis en werd snel vervangen door een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij genaamd Air Montenegro. Deze nieuwe maatschappij nam enkele Embraer 195-vliegtuigen over van Montenegro Airlines, maar voor de oude Fokker 100’s die het in dienst had was geen rol meer weggelegd. De vier Fokkers werden voor bodemprijzen aangeboden.

Drie van de vier vliegtuigen zijn in de tussentijd verkocht. De laatste machine werd dit jaar, zonder motoren en enkele andere belangrijke onderdelen, geveild. Een bod kon al worden ingediend vanaf 23,9 duizend euro. Een Amerikaanse zakenman bood ‘slechts’ 57 duizend euro en mag zich nu de nieuwe eigenaar noemen van de 36 jaar oude Fokker. De man wil de machine gaan gebruiken voor een nieuw café. Waar de bar moet worden geopend is nog niet bekend, al lijkt Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, een goede kans te hebben.

Restaurant of hotel

Oude vliegtuigen omtoveren tot een café of restaurant is niet nieuw. Ook bestaan er machines die tegenwoordig als hotel functioneren. Zo kun je op vliegveld Teuge in een Ilyushin-18 slapen. Het toestel werd gebouwd in 1960 en vloog gedurende haar operationele jaren voor Interflug, een voormalige Oost-Duitse luchtvaartmaatschappij. Nu beschikt het vliegtuig over een slaapkamer, keuken, badkamer met bad, sauna en een zitje op een van de vleugels. Voor de echte luchtvaartliefhebber is de cockpit nog in originele staat te bewonderen. Een ander idee om een hotel te maken van een Airbus A380 werd twee jaar geleden geschrapt.