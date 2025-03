Passagier mist vlucht, veroorzaakt chaos | Video

Op maandagochtend 17 maart heeft een passagier aanzienlijke schade aangericht in Terminal 1 van Dublin Airport nadat hij ontdekte dat hij zijn vlucht had gemist. Op sociale media circuleren videobeelden waarop te zien is hoe hij een balie vernielt en tafels omver gooit in een woede-uitbarsting.

Volgens ooggetuigen betrof het een man van in de twintig, die geen shirt droeg en een sjaal over zijn gezicht had. Hij richtte vernielingen aan bij de gate, waarbij hij elektronische apparatuur en meubels beschadigde. Op het moment van het incident waren er geen medewerkers aanwezig. Vervolgens trok hij naar een nabijgelegen café, waar hij tafels en stoelen begon te gooien.

A man has been arrested following an Incident in Terminal 1 at Dublin Airport this morning.



Multiple videos and photos sourced online show the moments when a man started damaging Gate 107 on Pier 1 in a fit of rage after reportedly missing his flight.



The incident took place… pic.twitter.com/eP67SU9bPp — Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) March 17, 2025

De Ierse krant The Irish Times meldt dat de man onder invloed van alcohol was. Hij was kort daarvoor op de luchthaven aangekomen, maar had zijn aansluitende vlucht gemist. Luchthavenpolitie hield hem aan en droeg hem over aan An Garda Síochána, de Ierse politie, die hem vervolgens arresteerde en aanklaagde.

De Dublin Airport Authority (DAA), de beheerder van de luchthaven, heeft de gebeurtenis en de arrestatie bevestigd. Een woordvoerder van de DAA liet weten: ‘We hopen dat het rechtssysteem passend optreedt en dat we deze persoon nooit meer op Dublin Airport terugzien.’