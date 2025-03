Air India is nóg niet klaar met shoppen

De voormalige staatsluchtvaartmaatschappij van India, Air India, komt mogelijk weer met een miljardenorder. Waar eerst al honderden narrowbody’s werden besteld zou de maatschappij nu inzetten op vluchten naar verre oorden.

Air India is in gesprek met vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus over een mogelijke nieuwe order ter waarde van meerdere miljarden dollars voor tientallen widebody-vliegtuigen. Dat melden verschillenden bronnen binnen de industrie aan persbureau Reuters. Deze stap is onderdeel van de transformatie van de voormalige staatsluchtvaartmaatschappij onder de nieuwe eigenaar, de Tata Group.​

De besprekingen gaan over de aanschaf van dertig tot veertig toestellen, verdeeld tussen verschillende varianten van de Airbus A350 en Boeing 777X. De details zijn nog niet definitief vastgesteld maar meer informatie wordt verwacht richting de Paris Air Show in juni. Air India weigerde commentaar te geven op speculaties, en zowel Boeing als Airbus onthielden zich van commentaar.​

Lange afstanden

Een mogelijke nieuwe miljardenorder komt bovenop de enorme bestellingen in 2023 voor 470 vliegtuigen van beide leveranciers en nog eens honderd Airbus-toestellen vorig jaar. Deze eerdere bestellingen bestonden voornamelijk uit toestellen voor binnenlands en regionale vluchten. Met de nieuwe widebodies wil de maatschappij internationaal de concurrentie aangaan met grote maatschappijen op de langere afstand. Momenteel heeft de luchtvaartmaatschappij vijftig Airbus A350s, tien Boeing 777Xs en twintig 787 Dreamliners in bestelling.​

Naast de groei van de binnenlandse markt wil Air India inzetten op het heroveren van marktaandeel op internationale concurrenten zoals Emirates, Lufthansa en Turkish Airlines. Indiase luchtvaartmaatschappijen zijn goed voor een minderheidsaandeel van zo’n 43 procent van het uitgaande passagiersverkeer vanuit India.