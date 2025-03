Grootste luchthaven van Europa ligt volledig plat

Nabij Heathrow Airport brak afgelopen nacht een grote brand uit in een elektriciteitscentrale. Als gevolg daarvan is de grootste luchthaven van Europa op vrijdag 21 maart de gehele dag gesloten.

In de nacht van donderdag op vrijdag brak er een grote brand uit in een nabijgelegen elektriciteitscentrale. Als gevolg daarvan is er geen elektriciteit beschikbaar voor zowel Heathrow als huizen en bedrijven in de omgeving. Het Londense vliegveld is daarom gesloten; de brand treft ongeveer dertienhonderd vluchten overal ter wereld. Bovendien zijn ruim honderd mensen uit voorzorg geëvacueerd.

De eerste beelden vanaf Heathrow tonen corona-achtige omstandigheden. De wegen waar normaliter duizenden auto’s rijden, zijn vandaag leeg. Verschillende maatschappijen, waaronder Cathay Pacific en Air India, hebben laten weten de reeds vertrokken vluchten te laten terugkeren. Ook Schiphol deelde het nieuws dat inmiddels ruim de helft van de dertig dagelijkse vluchten is geschrapt.

EasyJet heeft laten weten grotere vliegtuigen in te zetten op routes van en naar London vandaag. ‘Enkele belangrijke routes tussen het V.K. en Milaan, Amsterdam, Edinburgh, Parijs, München en Manchester hebben vandaag 186 stoelen beschikbaar in plaats van de kleinere A319’s. easyJet vliegt niet van en naar London Heathrow en opereert daarom vandaag als gebruikelijk.’

Grote implicaties

Heathrow is Europa’s drukstbezochte luchthaven. Dagelijks maken ruim dertienhonderd vluchten gebruik van de twee start- en landingsbanen op het Londense vliegveld. Luchtvaartmaatschappijen zetten hun back-upplannen in werking en verschillende airlines wijken uit naar andere vliegvelden in de buurt of elders in het Verenigd Koninkrijk. Sommige wijken zelfs uit naar Schiphol, Frankrijk of Ierland.

Daar zitten echter grenzen aan. Meerdere Britse luchthavens hebben reeds aangegeven aan hun maximale capaciteit te zitten. De BBC deelde bijvoorbeeld het verhaal van een Virgin Atlantic 787 onderweg van Jamaica naar Heathrow. Passagiers kregen halverwege de vlucht te horen dat ze zouden omkeren omdat ‘geen vliegveld in Groot-Brittannië hen kon ontvangen’.

De problemen op Heathrow hebben grote implicaties. Niet alleen voor de passagiers zelf, maar ook voor de luchtvaartmaatschappijen. Achter het inzetten van vliegtuigen zit een nauwkeurige planning en door de diverse uitwijkingen staan machines op vliegvelden overal ter wereld. Het resultaat is dat de planning voor de komende dagen ook grondig in de war is geschopt.